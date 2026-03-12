Max Verstappen criticó e ironizó sobre el nuevo reglamento de la Fórmula 1:

Max Verstappen comparó a la Fórmula 1 con Mario Kart en la previa del GP de China. Foto: Reuters

El Gran Premio de China está a punto de comenzar, pero el clima entre los pilotos de la Fórmula 1 esta lejos de ser el mejor. Los cambios reglamentarios que marcan el inicio de la nueva era de la categoría generaron críticas dentro del paddock, especialmente después de la primera experiencia durante el Gran Premio de Australia.

En Melbourne, las escuderías pudieron poner a prueba sus monoplazas en condiciones de competencia por primera vez y varios pilotos advirtieron las dificultades que trae el nuevo reglamento. Entre los más críticos, aparece el tetracampeón mundial Max Verstappen, quien volvió a cuestionar los cambios en la antesala del Gran Premio de China.

“Cambié el simulador por mi Nintendo Switch. De hecho, estoy entrenando con Mario Kart. Voy bien encontrando los hongos; los caparazones azules son un poco más difíciles”, ironizó el piloto neerlandés de 28 años, durante una entrevista en la previa de la semana de carrera en la poblada ciudad de Shanghái.

Verstappen comparó de forma humorística las nuevas condiciones de manejo con las dinámicas del popular videojuego Mario Kart, aunque su comentario también reflejó el malestar que existe entre algunos protagonistas de la máxima categoría del automovilismo.

Durante la largada en Melbourne, el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) también apeló a una referencia similar al hablar por radio con su equipo. “Es como la seta (hongo) del Mario Kart”, dijo en relación con el comportamiento del auto bajo las nuevas reglas de la F1.

La crítica de Max Verstappen a los nuevos monoplazas de la Fórmula 1

“No se parece mucho a la Fórmula 1. Se parece más a la Fórmula E con esteroides. Pero las reglas son las mismas para todos, así que hay que aceptarlo”, expresó el piloto neerlandés de 28 años, según la información difundida por el sitio especializado ‘Motorsport’.

Y explicó: “Mucho de lo que haces como piloto, en términos de entradas, tiene un efecto enorme en el aspecto energético. Para mí, eso no es F1. Quizás entonces sea mejor conducir Fórmula E, ¿no? Porque ahí todo gira en torno a la energía, eficiencia y gestión”.

En esta línea, Verstappen confesó que los monoplazas “no son divertidos de conducir”. Por este motivo, “Mad Max” reveló que está explorando otras alternativas fuera de la Fórmula 1 para divertirse, ya que esta normativa se mantendrá durante mucho tiempo.

“No puedo evitarlo. Yo no escribí el reglamento. Si se tratara de aspectos no políticos a la hora de elaborar un reglamento, creo que, en cualquier caso, el coche probablemente habría tenido un aspecto muy diferente”, sentenció el neerlandés de Red Bull.

Por último, el tetracampeón mundial habló sobre su posible participación en las 24 Horas de Nürburgring: “Mirándolo ahora, al menos puedes conducir a toda velocidad sin tener que preocuparte por mi batería... Quiero hacerlo. Estamos trabajando para que suceda, pero aún no puedo confirmarlo”.

Días y horarios del Gran Premio de China de la Fórmula 1

Viernes 13 de marzo

Primera práctica libre : 00:30 horas

Clasificación de la carrera sprint: 04:30 horas

Sábado 14 de marzo

Carrera sprint : 00:00 horas

Clasificación de la carrera principal: 04:00 horas

Domingo 15 de marzo