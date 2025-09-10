Fábrica de aviones: deuda con proveedores, suspensión de trabajadores y empleos en peligro

La compañía estatal FADEA trabaja en mínimos y las suspensiones se extendieron hasta fines de noviembre. La deudas trepan a millones de pesos.

Fábrica Argentina de Aviones. Foto: Wikipedia

FADEA, la fábrica de aviones de Córdoba, atraviesa una profunda crisis económica que incluye deudas millonarias con proveedores, suspensiones y unos 800 empleos en peligro.

La compañía se mantiene en un estado de virtual “parate productivo” y siguen sin formalizarse los nuevos contratos con el Ministerio de Defensa y la Fuerza Aérea, acuerdos que se entiende aportarían oxígeno financiero a la estatal.

FADEA - Venta aviones

En el marco del Plan Preventivo de Crisis, se extendió el cronograma de suspensiones de personal hasta el 28 de noviembre.

Además, hay unos 800 integrantes de las pyme que proveen a FADEA podrían perder sus trabajos en el corto plazo por la merma en las actividades dentro de la fábrica de aviones.

Avión Pampa III

La fábrica de aviones nacional opera al 30% de su capacidad operativa y posee una deuda con sus pyme proveedoras que supera los 20 millones de dólares.

Además, señalaron que el programa de aviones de combate Pampa se encuentra totalmente parado, mientras que el programa Malvina IA-100 no posee ventas confirmadas.