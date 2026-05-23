Luis Caputo y Kristalina Georgieva en el FMI Foto: NA

La publicación del nuevo Staff Report del Fondo Monetario Internacional (FMI) respecto a la marcha de la economía argentina reactivó el debate en torno a las discrepancias metodológicas que el organismo mantiene con el gobierno de Javier Milei sobre el rumbo de la política monetaria y cambiaria. En el documento correspondiente a la segunda revisión del programa vigente, el equipo técnico de Washington recomendó avanzar hacia reformas estructurales en el Banco Central, aplicar una mayor flexibilidad en la cotización del dólar y abandonar la dependencia de los agregados monetarios como ancla para contener los precios, motivo por el cual el área que conduce Luis Caputo replicó las observaciones dentro del mismo escrito oficial.

Los técnicos del FMI argumentaron que el proceso de estabilización requiere de una transición operativa urgente hacia esquemas que otorguen mayor protagonismo al costo del dinero por sobre el control de la emisión. “El marco monetario debería evolucionar para permitir una mayor flexibilidad cambiaria y una mayor dependencia de la tasa de interés como herramienta clave de política, donde eventualmente las metas de inflación reemplacen a los agregados monetarios como ancla nominal”, señalaron.

Javier Milei con Kristalina Georgieva, directora del FMI. Foto: Presidencia

La evaluación del organismo avanzó incluso sobre las estadísticas oficiales del INDEC al señalar que la falta de actualización en los parámetros de medición distorsiona el escenario real, debido a que “la demora prolongada en la actualización del índice de precios al consumidor ha dejado la metodología desactualizada y menos representativa de la canasta de consumo actual”.

Además, el diagnóstico puso el foco sobre la debilidad patrimonial del Banco Central de la República Argentina (BCRA): sostuvieron que si bien el Gobierno heredó una estructura seriamente afectada por el predominio fiscal, persisten desafíos institucionales y un rojo cercano a los USD 10.000 millones en las reservas netas.

Al evaluar la sustentabilidad financiera de la entidad, las autoridades del Fondo precisaron lo siguiente:

Independencia legal: el organismo internacional dictaminó que “serán esenciales reformas legales más amplias a la carta orgánica para reforzar la independencia, la gobernanza y la rendición de cuentas del Banco Central, incluyendo salvaguardas contra el financiamiento monetario”.

Riesgo de pago: la escasez de divisas líquidas en las arcas oficiales representa una amenaza directa frente a los compromisos internacionales, señalando que “la baja disponibilidad de reservas líquidas sigue planteando riesgos para la capacidad de pago, especialmente frente a los importantes vencimientos de deuda en el corto plazo y la volatilidad potencial en el contexto de las próximas elecciones presidenciales de 2027”.

Equipo económico con el FMI. Foto: REUTERS

La defensa del Ministerio de Economía y el rechazo a las metas del FMI

El equipo económico argentino rechazó el núcleo de las recomendaciones del Staff Report a través del punto 29 del escrito, un apartado donde los funcionarios locales defendieron los resultados del plan de estabilización implementado por ekl gobierno de Javier Milei. Los técnicos locales relativizaron la efectividad histórica que el FMI le adjudicói al manejo de la tasa de interés en escenarios de alta volatilidad.

“El marco de metas monetarias permitió una rápida desinflación hasta niveles de un dígito bajo”, contrapuso. Y aclaró que las rigideces que propone el organismo internacional podrían dañar la confianza de los mercados financieros.

Kristalina Georgieva, FMI Foto: EFE

Para clausurar el debate sobre los canales de transmisión monetaria y rechazar de plano la viabilidad de un esquema de metas de inflación tradicional, los delegados del Ministerio de Economía concluyeron de manera contundente que “las autoridades advirtieron que reglas rígidas podrían socavar la credibilidad y que en los niveles actuales de inflación, los canales de tasas de interés débiles hacen que la meta de inflación sea un sustituto deficiente para las metas monetarias”.

De esta manera, el área a cargo de Luis Caputo dejó en claro que la velocidad de la acumulación de reservas dependerá exclusivamente del ingreso de financiamiento externo genuino y negó la existencia de un vínculo lineal entre el volumen de las arcas del Banco Central y la evolución del riesgo país.