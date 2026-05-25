Los aumentos en el transporte público del AMBA redujeron significativamente el alcance del saldo negativo de la tarjeta SUBE. Foto: Secretaría de Transporte

Los nuevos aumentos en el transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) volvieron a poner el foco sobre el saldo negativo de la tarjeta SUBE, una herramienta clave para millones de pasajeros que permite seguir viajando aun cuando no queda crédito disponible.

Durante mayo 2026 comenzaron a aplicarse nuevas subas en colectivos, subtes y trenes. Mientras las líneas de colectivos y el subte de la Ciudad de Buenos Aires registraron incrementos del 5,4%, en la Provincia de Buenos Aires las tarifas provinciales y municipales aumentaron más de 11%. Además, el Gobierno nacional confirmó una actualización cercana al 18% en los trenes metropolitanos desde el 18 de mayo.

El subte se convirtió en el medio de transporte más caro del Área Metropolitana de Buenos Aires tras las subas de mayo. Foto: enelsubte

En este escenario, muchos usuarios comenzaron a preguntarse para cuántos viajes alcanza hoy el saldo de emergencia de la SUBE, que permanece congelado desde diciembre de 2024 pese a las reiteradas actualizaciones tarifarias.

Para cuántos boletos de colectivo, tren y subte alcanza el saldo negativo de la SUBE

Actualmente, el sistema SUBE mantiene diferentes límites de saldo negativo según el medio de transporte utilizado.

Saldo negativo de hasta -$1.200 para colectivos, subtes y transporte fluvial.

Saldo negativo de hasta -$650 para las líneas Mitre, Sarmiento, Roca, San Martín, Belgrano Norte, Belgrano Sur, Tren del Valle y lanchas del Delta.

Saldo negativo de hasta -$480 para la línea Urquiza.

Sin embargo, tras los aumentos de mayo, el alcance real de ese monto se redujo considerablemente. En el caso del subte, el saldo negativo ya no alcanza para cubrir un boleto completo en la tarifa mínima. Actualmente, quienes realizan entre 1 y 20 viajes mensuales pagan $1.490 con SUBE registrada, por lo que el saldo de emergencia queda por debajo del valor de un solo viaje.

El saldo de emergencia de la SUBE permanece congelado desde diciembre de 2024 pese a los incrementos tarifarios. Foto: NA.

En los colectivos nacionales, donde el boleto mínimo cuesta $700, el saldo negativo permite cubrir aproximadamente un viaje completo y parte de un segundo trayecto.

La situación cambia en los trenes metropolitanos. Allí, el saldo negativo de -$650 todavía alcanza para abonar más de dos boletos mínimos de sección 1, cuya tarifa quedó fijada en $280 con SUBE registrada.

En tanto, el límite de -$480 en la línea Urquiza permite cubrir un viaje mínimo y una parte del siguiente recorrido.

Cuánto aumentó en transporte en mayo 2026 y desde cuándo no se actualiza el saldo negativo de la SUBE

El incremento tarifario aplicado durante mayo impactó en prácticamente todos los medios de transporte del AMBA. En la Ciudad de Buenos Aires, las líneas de colectivos y el subte registraron una suba del 5,4%, mientras que en la Provincia de Buenos Aires los colectivos provinciales y municipales aumentaron más de 11%.

Por otro lado, el Gobierno nacional confirmó un incremento cercano al 18% para los trenes metropolitanos, que comenzó a regir desde el 18 de mayo.

Usuarios del transporte público reclaman una actualización del saldo de emergencia ante el constante aumento de tarifas. Foto: NA.

Pese a estos aumentos consecutivos, el saldo negativo de la SUBE no se modifica desde diciembre de 2024. Esta situación provocó que el monto disponible para viajar en emergencia pierda capacidad frente al valor actual de los boletos.

Qué pasa si superás el límite del saldo negativo de la SUBE

El saldo negativo funciona como un crédito de emergencia que el sistema otorga automáticamente cuando la tarjeta SUBE ya no dispone de fondos suficientes para pagar un viaje.

Sin embargo, una vez alcanzado el límite permitido, la tarjeta deja de habilitar nuevos viajes hasta que el usuario realice una recarga que cubra tanto el saldo adeudado como el nuevo crédito disponible.

El saldo negativo de la SUBE no se modifica desde diciembre de 2024. Foto: NA/Damián Dopacio.

Por ejemplo, si una persona alcanza el límite de -$1.200 en colectivos o subtes, deberá cargar dinero en la tarjeta para cancelar primero esa deuda antes de volver a utilizarla normalmente.

Además, el saldo negativo no puede acumularse indefinidamente ni ampliarse automáticamente. El monto disponible depende exclusivamente de los valores establecidos por el sistema SUBE para cada medio de transporte.

Mientras continúan los aumentos tarifarios en el AMBA, crecen los reclamos de usuarios que consideran que el saldo de emergencia quedó desactualizado frente al costo actual de viajar diariamente en colectivos, trenes y subtes.