Por qué el FMI le pidió al Gobierno que flexibilice más el cepo al dólar:

Reunión de Milei con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva. Foto: Presidencia

El Fondo Monetario Internacional (FMI) destrabó un giro de US$1000 millones a favor de Argentina tras convalidar la segunda revisión del plan económico oficial. Sin embargo, el organismo multilateral fijó una postura estricta hacia el gobierno de Javier Milei sobre la necesidad de apurar la liberación del mercado cambiario para las empresas.

Los técnicos consideran que la permanencia prolongada de las restricciones frena la reactivación económica y altera la competitividad de las exportaciones nacionales. La conducción del FMI supeditó el éxito de las próximas etapas del programa a una mayor agresividad oficial en el desmantelamiento de los controles financieros.

Además, el organismo recomendó avanzar de forma inmediata en una liberalización adicional a medida que el ingreso de divisas de la cosecha normalice el circuito comercial. El staff report de la entidad internacional justificó esta presión técnica tras advertir que la normalización cambiaria resulta indispensable para garantizar la acumulación sustentable de reservas de libre disponibilidad.

Javier Milei y Kristalina Georgieva Foto: Presidencia

Las trabas que el FMI exige eliminar al Gobierno y su peso en las empresas

Las autoridades del Banco Central lideradas por Santiago Bausili todavía mantienen un esquema de restricciones cruzadas que impide operar en el segmento oficial y bursátil simultáneamente. Las corporaciones deben afrontar plazos de espera de 90 días para adquirir dólar MEP si realizaron transacciones de comercio exterior en el mercado oficial.

Esta confusión regulatoria incluye también el denominado parking de 24 horas para las compañías que transforman sus pesos en bonos para hacerse de billetes físicos. El FMI apuntó contra estas demoras operativas porque paralizan las decisiones de inversión extranjera directa y complican la planificación financiera de mediano plazo.

Las personas jurídicas arrastran severas limitaciones para el giro de dividendos y utilidades hacia sus respectivas casas matrices ubicadas en el exterior del país. Las deudas comerciales previas a la actual administración continúan atrapadas dentro del esquema de los bonos Bopreal, una situación que los auditores externos exigen subsanar a la brevedad.

Equipo económico con el FMI. Foto: REUTERS

El impacto inmediato de la flexibilización del cepo al dólar sobre la reactivación económica

La persistencia del cepo cambiario condiciona de manera directa el cumplimiento de los contratos de importación de insumos clave para los fabricantes de la industria nacional. Las empresas no vinculadas soportan plazos de hasta 90 días para cancelar sus compromisos de servicios, una demora que encarece los costos logísticos internos.

Los exportadores de manufacturas locales también sufren las consecuencias del atraso normativo debido a las obligaciones fiscales de liquidar sus divisas en plazos rígidamente regulados. El Gobierno extendió de 180 a 365 días el tiempo de liquidación para ciertos sectores textiles y espaciales, pero el FMI reclama un libre juego de oferta y demanda.

La flexibilización total que solicita el organismo internacional forzará un cambio drástico en la estrategia cambiaria del Ministerio de Economía a cargo de Luis Caputo para los próximos meses. Las pymes y grandes empresas esperan una definición oficial que determine si el Banco Central acatará la velocidad de apertura que exigen desde Washington.