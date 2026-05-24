Aguinaldo para empleadas domésticas en junio 2026: cuánto se paga y cómo calcularlo
En junio de 2026, las empleadas domésticas perciben el primer Sueldo Anual Complementario del año, un ingreso que se suma al último aumento salarial del sector. El monto se determina en base a la mejor remuneración del semestre y se liquida junto con los haberes correspondientes a ese mes.
En junio de 2026, el personal de casas particulares percibe el primer medio aguinaldo del año (Sueldo Anual Complementario - SAC), junto con la aplicación de un nuevo aumento salarial del 1,5% establecido en el marco de la actualización del sector. La combinación de ambos conceptos genera un ingreso mayor para las trabajadoras registradas durante este mes.
El aguinaldo corresponde tanto a personal mensualizado como a quienes cobran por hora, y se liquida tomando como referencia la mejor remuneración mensual del primer semestre del año.
Cómo se calcula el aguinaldo de empleadas domésticas
El medio aguinaldo equivale al 50% del salario mensual más alto percibido entre enero y junio de 2026.
Debido a los aumentos escalonados aplicados durante el semestre, en la mayoría de los casos el salario de junio suele ser el más alto, ya que incorpora la última actualización vigente.
Para quienes comenzaron a trabajar durante el semestre o tienen jornadas parciales, el aguinaldo se paga de forma proporcional al tiempo trabajado y a las horas efectivamente realizadas.
La fecha límite legal de pago es la última jornada laboral de junio, aunque en muchos casos se abona junto con el salario mensual.
Cuánto se cobra de aguinaldo en junio 2026
En la categoría más representativa del sector, Personal para Tareas Generales, los valores estimados son los siguientes:
Personal con retiro
- Valor por hora: $3.600,66
- Sueldo mensual: $441.729,02
- Medio aguinaldo: $220.864,51
Personal sin retiro
- Valor por hora: $3.862,18
- Sueldo mensual: $488.326,19
- Medio aguinaldo: $244.163,09
Estos montos corresponden al salario básico y pueden incrementarse en función de adicionales legales vigentes.
Escalas salariales del sector en junio 2026
El aumento del 1,5% impacta en todas las categorías del régimen de casas particulares.
Cuarta categoría: cuidado de personas
Con retiro: $3.862,18 por hora / $488.326,19 mensualSin retiro: $4.295,26 por hora / $541.255,35 mensual
Tercera categoría: caseros
$3.862,18 por hora / $488.326,19 mensual
Segunda categoría: tareas específicas
Con retiro: $4.083,26 por hora / $499.868,28 mensualSin retiro: $4.453,26 por hora / $553.536,65 mensual
Primera categoría: supervisores
Con retiro: $4.297,33 por hora / $536.080,78 mensualSin retiro: $4.683,64 por hora / $594.214,11 mensual
En todos los casos, el aguinaldo se calcula sobre el mejor salario del semestre.
Adicionales que deben considerarse
Además del salario básico y el aguinaldo, pueden corresponder adicionales obligatorios:
Antigüedad: 1% por cada año trabajado con el mismo empleador, aplicado sobre el salario básico de la categoría (para relaciones registradas desde septiembre de 2020).
Zona desfavorable: 31% adicional para trabajadoras que se desempeñan en:
- La Pampa
- Río Negro
- Neuquén
- Chubut
- Santa Cruz
- Tierra del Fuego
- Antártida e Islas del Atlántico Sur
- Partido de Patagones (Buenos Aires)
Estos adicionales también pueden influir en el cálculo del aguinaldo cuando forman parte habitual del salario.
Qué contempla la actualización salarial del sector
El incremento del 1,5% de junio forma parte de un esquema de aumentos progresivos acordados para el trimestre, que incluye:
- 1,8% en abril
- 1,6% en mayo
- 1,5% en junio
- 1,4% en julio
Además, el acuerdo prevé la incorporación progresiva de sumas no remunerativas al salario básico, lo que impacta en el cálculo de conceptos como aguinaldo, vacaciones y horas extras.