Aguinaldo empleadas domésticas junio 2026. Foto: Foto generada con IA

En junio de 2026, el personal de casas particulares percibe el primer medio aguinaldo del año (Sueldo Anual Complementario - SAC), junto con la aplicación de un nuevo aumento salarial del 1,5% establecido en el marco de la actualización del sector. La combinación de ambos conceptos genera un ingreso mayor para las trabajadoras registradas durante este mes.

El aguinaldo corresponde tanto a personal mensualizado como a quienes cobran por hora, y se liquida tomando como referencia la mejor remuneración mensual del primer semestre del año.

Cómo se calcula el aguinaldo de empleadas domésticas

El medio aguinaldo equivale al 50% del salario mensual más alto percibido entre enero y junio de 2026.

Debido a los aumentos escalonados aplicados durante el semestre, en la mayoría de los casos el salario de junio suele ser el más alto, ya que incorpora la última actualización vigente.

Cómo se calcula el aguinaldo de empleadas domésticas.

Para quienes comenzaron a trabajar durante el semestre o tienen jornadas parciales, el aguinaldo se paga de forma proporcional al tiempo trabajado y a las horas efectivamente realizadas.

La fecha límite legal de pago es la última jornada laboral de junio, aunque en muchos casos se abona junto con el salario mensual.

Cuánto se cobra de aguinaldo en junio 2026

En la categoría más representativa del sector, Personal para Tareas Generales, los valores estimados son los siguientes:

Personal con retiro

Valor por hora: $3.600,66

Sueldo mensual: $441.729,02

Medio aguinaldo: $220.864,51

Personal sin retiro

Valor por hora: $3.862,18

Sueldo mensual: $488.326,19

Medio aguinaldo: $244.163,09

Estos montos corresponden al salario básico y pueden incrementarse en función de adicionales legales vigentes.

Escalas salariales del sector en junio 2026

El aumento del 1,5% impacta en todas las categorías del régimen de casas particulares.

Cuarta categoría: cuidado de personas

Con retiro: $3.862,18 por hora / $488.326,19 mensualSin retiro: $4.295,26 por hora / $541.255,35 mensual

Tercera categoría: caseros

$3.862,18 por hora / $488.326,19 mensual

Segunda categoría: tareas específicas

Con retiro: $4.083,26 por hora / $499.868,28 mensualSin retiro: $4.453,26 por hora / $553.536,65 mensual

Primera categoría: supervisores

Con retiro: $4.297,33 por hora / $536.080,78 mensualSin retiro: $4.683,64 por hora / $594.214,11 mensual

En todos los casos, el aguinaldo se calcula sobre el mejor salario del semestre.

Escalas salariales del sector en junio 2026. Foto: Gobierno argentino

Adicionales que deben considerarse

Además del salario básico y el aguinaldo, pueden corresponder adicionales obligatorios:

Antigüedad: 1% por cada año trabajado con el mismo empleador, aplicado sobre el salario básico de la categoría (para relaciones registradas desde septiembre de 2020).

Zona desfavorable: 31% adicional para trabajadoras que se desempeñan en:

La Pampa

Río Negro

Neuquén

Chubut

Santa Cruz

Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur

Partido de Patagones (Buenos Aires)

Estos adicionales también pueden influir en el cálculo del aguinaldo cuando forman parte habitual del salario.

Qué contempla la actualización salarial del sector

El incremento del 1,5% de junio forma parte de un esquema de aumentos progresivos acordados para el trimestre, que incluye:

1,8% en abril

1,6% en mayo

1,5% en junio

1,4% en julio

Además, el acuerdo prevé la incorporación progresiva de sumas no remunerativas al salario básico, lo que impacta en el cálculo de conceptos como aguinaldo, vacaciones y horas extras.