Argentina registra aumentos en los combustibles que la posicionan por encima de otros países productores.

La suba internacional del precio del petróleo tras el estallido del conflicto en Medio Oriente ya tiene impacto directo en el bolsillo de los consumidores argentinos. En medio de la volatilidad global y las tensiones geopolíticas, la Argentina registra aumentos en los combustibles que la posicionan por encima de otros países productores de la región.

Según un relevamiento del Instituto Argentina Grande (IAG), elaborado en base a datos de Global Petrol Prices, actualmente un argentino paga en promedio USD 1,44 por litro de nafta. El valor supera incluso al de Estados Unidos, donde el litro cuesta USD 1,19, pese a que la Argentina exporta parte de su petróleo a ese mercado.

Desde el instituto atribuyen esta diferencia a la política local de vincular los precios internos con las cotizaciones internacionales del crudo, trasladando las variaciones externas al surtidor.

Cuánto cuesta la nafta en Argentina comparada con EEUU y Brasil

El informe indica que la situación argentina contrasta con la de otros productores de petróleo de América Latina. Brasil, que históricamente tuvo combustibles más caros que el promedio regional, aplicó aumentos más moderados tras el shock internacional y hoy registra un valor de USD 1,35 por litro, por debajo del precio argentino.

El informe indica que la situación argentina contrasta con la de otros productores de petróleo de América Latina. Foto: NA (Marcelo Capece)

En México, otro exportador neto de petróleo, la suba acumulada desde el inicio del conflicto fue del 10,5%, mientras que en Brasil alcanzó el 5,6%. En cambio, Colombia mostró una reducción del 0,7%.

La Argentina quedó entre los 42 países con mayores incrementos de combustibles dentro de un relevamiento de 129 economías. Según el IAG, el precio local de la nafta acumuló una suba del 23,1% medida en dólares.

Los mayores aumentos se registraron en países del sudeste asiático, como Filipinas y Malasia, muy dependientes de las importaciones que atraviesan el Estrecho de Ormuz, además de países involucrados directamente en el conflicto, como Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos.

YPF congeló los precios de los combustibles para amortiguar el impacto internacional

La suba de los combustibles en la Argentina se produjo incluso pese al congelamiento de precios implementado por YPF, que concentra cerca del 60% del mercado local. La petrolera mantuvo durante 45 días los valores sin cambios y luego aplicó un ajuste del 1%, medida que fue renovada por otros 45 días.

La suba de los combustibles en la Argentina se produjo incluso pese al congelamiento de precios implementado por YPF. Foto: NA

El resto de las empresas del sector (Shell, Puma Energy y Axion Energy) confirmó que seguirá la estrategia de la petrolera de mayoría estatal para evitar un traslado completo e inmediato del aumento internacional al consumidor.

El esquema vigente toma como referencia para el mercado interno el valor del crudo de marzo, cercano a los USD 70 por barril, mientras que el Brent llegó a tocar picos de USD 120 y actualmente ronda los USD 98.

La diferencia entre el precio local y el internacional se contabiliza en cuentas compensadoras que las petroleras deberán recuperar cuando el Brent vuelva a niveles más bajos.

Cómo influye el precio internacional del petróleo en la nafta en Argentina

En el sector energético consideran poco probable que el petróleo vuelva a valores cercanos a los USD 60 por barril, aun si disminuye la tensión geopolítica en Medio Oriente. Las proyecciones privadas estiman un escenario con el Brent estabilizado alrededor de los USD 90.

La petrolera líder YPF mantuvo durante 45 días los valores sin cambios y luego aplicó un ajuste del 1%. Foto: NA

Actualmente, el costo del petróleo representa aproximadamente el 40% del precio final de la nafta y el gasoil en la Argentina. El 60% restante corresponde a biocombustibles, impuestos, logística, márgenes comerciales y refinación.

Por este motivo, la evolución del crudo internacional seguirá siendo clave para definir el comportamiento de los combustibles y su impacto sobre la inflación y el costo de vida en los próximos meses.