Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
lunes, 25 de mayo de 2026, 10:39
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Cómo conseguir la garrafa social en las zonas frías del país.
Cómo conseguir la garrafa social en las zonas frías del país. Foto: salta.gob.ar

Los hogares que viven en regiones de bajas temperaturas y no tienen conexión a la red de gas natural pueden acceder a un subsidio para la compra de garrafas a través del Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF).

El beneficio está destinado a familias de bajos ingresos y permite obtener reintegros para la compra de gas envasado en comercios adheridos, según informó la Secretaría de Energía.

El nuevo esquema reemplaza al tradicional Programa Hogar y funciona mediante la devolución inmediata del dinero al momento del pago, a través de billeteras virtuales habilitadas.

Cómo iniciar el trámite

Para iniciar el trámite, los usuarios deben ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, verificar sus datos personales y familiares y completar la solicitud en la sección “Programas y beneficios”.

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Además, es obligatorio mantener actualizado el domicilio, ya que la cantidad de garrafas subsidiadas depende de la ubicación geográfica y de las condiciones climáticas de cada región.

Garrafa social. Foto: salta.gob.ar

Entre los requisitos principales figuran:

  • No superar los topes de ingresos establecidos.
  • No contar con conexión a la red de gas natural.
  • Estar inscrito en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados.

El beneficio también contempla condiciones especiales para personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD), titulares de AUH, jubilados, pensionados, monotributistas sociales y beneficiarios de programas sociales.

Quienes quieran acceder al subsidio deben ingresar a la sección “Solicitar Tarifa Social” dentro de Mi ANSES y seleccionar la opción “Zona Fría”. Las provincias y regiones alcanzadas por el régimen son:

  • Buenos Aires
  • Córdoba
  • Mendoza
  • Neuquén
  • Río Negro
  • Chubut
  • Santa Cruz
  • Tierra del Fuego
  • La Puna de Jujuy y Catamarca
  • Sectores de San Juan, Salta, San Luis y Tucumán

El esquema contempla distintas cantidades subsidiadas de garrafas según la región y la cantidad de integrantes del hogar. En provincias patagónicas como Santa Cruz y Tierra del Fuego, la cobertura anual es mayor debido a las bajas temperaturas.

Subsidios para garrafas. Foto: salta.gob.ar

ANSES realiza controles automáticos para verificar que los beneficiarios continúen cumpliendo con las condiciones exigidas y puede suspender el subsidio ante inconsistencias en los datos o cambios en la situación socioeconómica.

Además, quienes cobraban el ex Programa Hogar deberán reinscribirse en el nuevo sistema para continuar recibiendo asistencia estatal.