Subsidio para garrafas en Zona Fría: cómo anotarse y quiénes pueden acceder
El subsidio está orientado a familias de bajos recursos y ofrece reintegros para la compra de gas envasado en comercios adheridos, según indicó la Secretaría de Energía.
Los hogares que viven en regiones de bajas temperaturas y no tienen conexión a la red de gas natural pueden acceder a un subsidio para la compra de garrafas a través del Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF).
El beneficio está destinado a familias de bajos ingresos y permite obtener reintegros para la compra de gas envasado en comercios adheridos, según informó la Secretaría de Energía.
El nuevo esquema reemplaza al tradicional Programa Hogar y funciona mediante la devolución inmediata del dinero al momento del pago, a través de billeteras virtuales habilitadas.
Cómo iniciar el trámite
Para iniciar el trámite, los usuarios deben ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, verificar sus datos personales y familiares y completar la solicitud en la sección “Programas y beneficios”.
Además, es obligatorio mantener actualizado el domicilio, ya que la cantidad de garrafas subsidiadas depende de la ubicación geográfica y de las condiciones climáticas de cada región.
Entre los requisitos principales figuran:
- No superar los topes de ingresos establecidos.
- No contar con conexión a la red de gas natural.
- Estar inscrito en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados.
El beneficio también contempla condiciones especiales para personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD), titulares de AUH, jubilados, pensionados, monotributistas sociales y beneficiarios de programas sociales.
Quienes quieran acceder al subsidio deben ingresar a la sección “Solicitar Tarifa Social” dentro de Mi ANSES y seleccionar la opción “Zona Fría”. Las provincias y regiones alcanzadas por el régimen son:
- Buenos Aires
- Córdoba
- Mendoza
- Neuquén
- Río Negro
- Chubut
- Santa Cruz
- Tierra del Fuego
- La Puna de Jujuy y Catamarca
- Sectores de San Juan, Salta, San Luis y Tucumán
El esquema contempla distintas cantidades subsidiadas de garrafas según la región y la cantidad de integrantes del hogar. En provincias patagónicas como Santa Cruz y Tierra del Fuego, la cobertura anual es mayor debido a las bajas temperaturas.
ANSES realiza controles automáticos para verificar que los beneficiarios continúen cumpliendo con las condiciones exigidas y puede suspender el subsidio ante inconsistencias en los datos o cambios en la situación socioeconómica.
Además, quienes cobraban el ex Programa Hogar deberán reinscribirse en el nuevo sistema para continuar recibiendo asistencia estatal.