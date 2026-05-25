Cómo conseguir la garrafa social en las zonas frías del país. Foto: salta.gob.ar

Los hogares que viven en regiones de bajas temperaturas y no tienen conexión a la red de gas natural pueden acceder a un subsidio para la compra de garrafas a través del Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF).

El beneficio está destinado a familias de bajos ingresos y permite obtener reintegros para la compra de gas envasado en comercios adheridos, según informó la Secretaría de Energía.

El nuevo esquema reemplaza al tradicional Programa Hogar y funciona mediante la devolución inmediata del dinero al momento del pago, a través de billeteras virtuales habilitadas.

Cómo iniciar el trámite

Para iniciar el trámite, los usuarios deben ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, verificar sus datos personales y familiares y completar la solicitud en la sección “Programas y beneficios”.

Además, es obligatorio mantener actualizado el domicilio, ya que la cantidad de garrafas subsidiadas depende de la ubicación geográfica y de las condiciones climáticas de cada región.

Garrafa social. Foto: salta.gob.ar

Entre los requisitos principales figuran:

No superar los topes de ingresos establecidos.

No contar con conexión a la red de gas natural.

Estar inscrito en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados.

El beneficio también contempla condiciones especiales para personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD), titulares de AUH, jubilados, pensionados, monotributistas sociales y beneficiarios de programas sociales.

Quienes quieran acceder al subsidio deben ingresar a la sección “Solicitar Tarifa Social” dentro de Mi ANSES y seleccionar la opción “Zona Fría”. Las provincias y regiones alcanzadas por el régimen son:

Buenos Aires

Córdoba

Mendoza

Neuquén

Río Negro

Chubut

Santa Cruz

Tierra del Fuego

La Puna de Jujuy y Catamarca

Sectores de San Juan, Salta, San Luis y Tucumán

El esquema contempla distintas cantidades subsidiadas de garrafas según la región y la cantidad de integrantes del hogar. En provincias patagónicas como Santa Cruz y Tierra del Fuego, la cobertura anual es mayor debido a las bajas temperaturas.

Subsidios para garrafas. Foto: salta.gob.ar

ANSES realiza controles automáticos para verificar que los beneficiarios continúen cumpliendo con las condiciones exigidas y puede suspender el subsidio ante inconsistencias en los datos o cambios en la situación socioeconómica.

Además, quienes cobraban el ex Programa Hogar deberán reinscribirse en el nuevo sistema para continuar recibiendo asistencia estatal.