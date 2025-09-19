Juicio por YPF: la jueza Loretta Preska pidió la entrega de información sensible

La magistrada denegó que la petrolera pueda presentarse como parte en el proceso de discovery y le otorgó un plazo de 15 días para enviar la información solicitada, la cual incluye correos electrónicos, mensajes de WhatsApp y otros registros.

Loretta Preska, jueza en Nueva York

En el marco del juicio por la expropiación de 2012, La jueza Loretta Preska emitió un nuevo fallo que obliga a YPF a entregar información sensible. La decisión llega falta de poco menos de un mes para una audiencia clave en la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York.

YPF Foto: NA

El 29 de octubre, tanto Argentina como YPF y quienes reclaman la indemnización llevarán a cabo la audiencia definitiva, donde expondrán sus argumentos ante el tribunal.

Allí se tratará la revisión del fallo que ordenó al país pagar 16.100 millones de dólares más intereses a los demandantes.

En ese marco, la Cámara podría confirmar, modificar o reducir ese monto. En caso de considerarse que YPF es un “alter ego” de Argentina, la Justicia podría avanzar sobre los bienes de la compañía para garantizar el pago.

La jueza Loretta Preska. Foto: REUTERS

Cabe recordar que la petrolera mantiene varios frentes judiciales abiertos en Nueva York y sigue bajo presión. Por ejemplo, los fondos Burford Capital y Eton Park exigen un pago anticipado de la indemnización y los intereses acumulados.