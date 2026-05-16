LLL Oil, megaproyecto de YPF en Vaca Muerta. Foto: X

YPF anunció la inversión más grande dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) por US$25.000 millones.

La misma será destinada al desarrollo de Vaca Muerta y generará más de US$100.000 millones en exportaciones.

Qué es LLL Oil

LLL Oil es un megaproyecto desarrollado por YPF que apunta al desarrollo integrado de áreas geográficamente contiguas dentro de la formación de Vaca Muerta.

La iniciativa prevé la perforación de 1.152 pozos y alcanzará un plateau de producción de 240.000 barriles diarios de petróleo a partir de 2032.

La producción de crudo estará destinada 100% al mercado de exportación y será evacuada a través de VMOS (Vaca Muerta Oil Sur), en tanto que el gas natural asociado producido será destinado al abastecimiento del mercado local.

Desde la petrolera detallaron que el LLL Oil generará exportaciones por alrededor de US$6.000 millones anuales hacia 2032 y creará 6.000 puestos de trabajo directos durante su desarrollo.

Vaca Muerta. Foto: NA/AFP

La importancia del RIGI

La compañía estatal destacó el potencial del RIGI y lo catalogó como “un catalizador clave para hacer posible una iniciativa de esta magnitud y potenciar el desarrollo a gran escala de Vaca Muerta, consolidando un nuevo horizonte de inversiones, exportaciones y crecimiento para la Argentina”.

“Lo vamos a lograr con pasión, con la milla extra y con ejecución de excelencia. Estamos construyendo una compañía y una industria de clase mundial”, indicó el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín.

Horacio Marin, CEO de YPF. Foto: NA.

Actualmente, la herramienta reglamentada por el Gobierno presenta 16 proyectos aprobados, que suman casi US$33.000 millones, y tiene otros 20 en evaluación, los cuales deberán ser aprobados por el Comité Evaluador para su entrada en vigencia.