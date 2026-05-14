Estación de servicio de YPF. Foto: EFE

YPF confirmó que aumentará en un 1% el precio de los combustibles, al tiempo que sostendrá el precio por 45 días más.

Así lo confirmó el CEO y presidente de la compañía, Horacio Marín, en sus redes sociales.

“A partir del jueves 14 de mayo, YPF ajustará el precio de los combustibles en un 1% tras un análisis detallado de las condiciones del mercado y las variables de oferta y demanda. De igual manera, continuaremos aplicando el sistema de “buffer de precios” por hasta 45 días adicionales, con el propósito de no trasladar sobresaltos en el surtidor”, explicó.

“Durante este periodo, desde YPF no trasladaremos a los consumidores el impacto de fluctuaciones bruscas en el precio internacional del petróleo (Brent), manteniendo sin restricciones las demás variables que componen el precio, tal como se ha hecho en el periodo anterior”, continuó.

Estación de servicio de YPF. Foto: NA

“Mediante el sistema buffer de precios, se estableció la creación de una cuenta compensadora que, al finalizar el periodo estipulado y una vez concluido el conflicto en Oriente Medio, en YPF mantendremos constantes los precios de los combustibles para recuperar, durante el tiempo necesario, el ingreso diferido originado por no haber incorporado el impacto de las variaciones en el Brent durante este tiempo”, aseguró.

“Asimismo, continuaremos aplicando nuestro sistema de micropricing que nos permite maximizar rentabilidades en función de la oferta y demanda, estableciendo precios diferenciales por franjas horarias, corredores y zonas geográficas”, afirmó.

YPF - Surtidores

“De esta forma, reiteramos nuestro compromiso honesto y moral con todos los consumidores, preservando la demanda en un contexto de libre mercado sin perder rentabilidad ni generando perjuicios a nuestros accionistas ni a nuestros clientes”, cerró.

De esta manera, la compañía busca reducir el impacto del traslado total hacia los combustibles. Desde que inició la guerra, el precio de los mismos subió más del 23%, y se estima un incremento restante del 15% sobre los precios finales.