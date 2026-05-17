Vaca Muerta necesitará 40.000 puestos de trabajo. Foto: NA

Vaca Muerta proyectó que, en los próximos cuatros años, necesitará 40.000 puestos de trabajo. Esto se debe a que se espera que la extracción de hidrocarburos no convencionales impacte significativamente en el aumento de inversiones, obras de infraestructura y en sostener la exportación de la cuenca neuquina.

Los perfiles más demandados para esta búsqueda laboral abarca todas las áreas que se necesitan para que la reserva continúe siendo uno de los principales motores de la economía argentina: desde puestos operativos en el terreno como roles de soporte en los centros urbanos cercanos.

Asimismo, se supo que ya se brindan capacitaciones gratuitas por parte del gobierno de Neuquén -junto a sindicatos y empresas del sector-, que lanzaron programas de perfeccionamiento acelerado mediante becas y cursos.

Vaca Muerta necesitará 40.000 puestos de trabajo. Foto: NA/AFP

Los puestos a cubrir

En el campo técnico solicitarán la presencia de mecánicos, electricistas, electromecánicos y químicos especializados; también operarios de plantas de tratamiento, maquinistas y choferes con licencia profesional de carga pesada.

En cuanto a ingenieros y especialistas Vaca Muerta necesitará profesionales en petróleo, geología, medio ambiente, automatización y seguridad e higiene; y en lo que respecta al soporte administrativo y servicios habrá puestos abiertos dentro de las áreas de logística, compras, hotelería, mantenimiento y personal de catering en los campamentos base.

En tanto, los niveles salariales en la cuenca reflejan la alta competencia y la complejidad del trabajo bajo regímenes de diagramas rotativos siendo $2.900.000 el sueldo más bajo, y llegando hasta $7.000.000 netos por mes para los perfiles de mayor antigüedad o criticidad en pozo.

Por último, cuentan con adicionales fijos, debido a que el sector petrolero mantiene compensaciones específicas actualizadas, como la Asignación Permanente Vaca Muerta y sumas no remunerativas por zona.

Vaca Muerta. Foto: NA

Cómo es el megaproyecto que presentó YPF en Vaca Muerta

Esta semana, YPF anunció la inversión más grande dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) por US$25.000 millones. La misma será destinada al desarrollo de Vaca Muerta y generará más de US$100.000 millones en exportaciones.

Se trata de LLL Oil, un megaproyecto desarrollado por YPF que apunta al desarrollo integrado de áreas geográficamente contiguas dentro de la formación de Vaca Muerta.

La iniciativa prevé la perforación de 1.152 pozos y alcanzará un plateau de producción de 240.000 barriles diarios de petróleo a partir de 2032.

La producción de crudo estará destinada 100% al mercado de exportación y será evacuada a través de VMOS (Vaca Muerta Oil Sur), en tanto que el gas natural asociado producido será destinado al abastecimiento del mercado local.

Desde la petrolera detallaron que el LLL Oil generará exportaciones por alrededor de US$6.000 millones anuales hacia 2032 y creará 6.000 puestos de trabajo directos durante su desarrollo.