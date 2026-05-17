Las Becas Progresar permanecen congeladas en $35.000 mientras la inflación continúa reduciendo el poder adquisitivo del beneficio. Foto: Unsplash.

Las Becas Progresar atraviesan uno de sus períodos de mayor pérdida de poder adquisitivo desde su creación. Mientras distintos programas sociales y prestaciones de Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recibieron aumentos durante mayo de 2026, el monto destinado a estudiantes permanece congelado desde hace más de un año.

Actualmente, quienes cobran Progresar reciben un monto bruto mensual de $35.000, cifra que continúa sin modificaciones pese al avance de la inflación. La situación genera incertidumbre entre miles de estudiantes que esperan una actualización del beneficio.

El programa educativo no cuenta con una fórmula de movilidad automática como la AUH o las jubilaciones. Foto: X @MinCapHum_Ar

Aunque el Gobierno nacional incluyó en el Presupuesto 2026 una previsión de incremento para las partidas educativas, hasta el momento no existe ninguna resolución oficial que confirme una suba concreta para las becas.

¿Cuándo fue el último aumento de las Becas Progresar?

El monto actual de las Becas Progresar fue establecido a través de la Resolución 388/2025 de la Secretaría de Educación, que elevó el beneficio de $20.000 a $35.000.

Antes de ese ajuste, el programa había permanecido en $20.000 desde julio de 2023, cuando ANSES autorizó un incremento del 56,5% respecto de los $12.780 anteriores.

Según estimaciones basadas en datos del INDEC, el monto debería superar los $50.000 para acompañar la inflación acumulada. Foto: argentina.gob.ar.

Con la actualización aplicada en 2025, el aumento nominal fue del 75%. Sin embargo, desde entonces el monto quedó congelado. En la práctica, la mayoría de los beneficiarios recibe $28.000 mensuales, ya que el 20% restante se retiene hasta la acreditación de la regularidad académica.

¿Cuánto perdió la Beca Progresar frente a la inflación?

A pesar del incremento aplicado en 2025, la inflación acumulada redujo significativamente el poder de compra del programa. Según estimaciones realizadas con base en datos del INDEC, desde julio de 2025 —momento en el que se fijaron los $35.000— hasta mayo de 2026 la inflación acumulada ronda el 45%.

El Presupuesto 2026 contempla un incremento para becas educativas, aunque todavía no fue oficializado por el Gobierno.

Si el monto de Progresar hubiera seguido el ritmo inflacionario, hoy debería ubicarse cerca de los $50.750. La pérdida resulta todavía más marcada si se compara con julio de 2023, cuando el beneficio era de $20.000. Desde entonces, la inflación acumulada superó el 400%, lo que llevaría el monto actualizado a más de $100.000.

Qué dijo el Gobierno sobre un posible aumento en 2026

Hasta el momento, el Gobierno nacional no oficializó ningún aumento para las Becas Progresar. Sin embargo, el Presupuesto 2026 contempla un incremento real del 4,1% en las partidas destinadas a becas educativas, dato que abrió expectativas sobre una posible actualización futura.

Aun así, desde el Ministerio de Capital Humano confirmaron que durante mayo de 2026 el monto seguirá siendo de $35.000 y no anunciaron modificaciones para los próximos meses.

Especialistas advierten que el atraso del programa complica el acceso de muchos estudiantes a materiales, transporte y conectividad. Foto: Freepik-Canal 26.

El problema es que incluso si el aumento previsto del 4,1% se aplicara directamente sobre el beneficio, el monto apenas alcanzaría los $36.435, una cifra muy por debajo de la inflación acumulada.

Los programas sociales que sí tuvieron aumentos en mayo

El congelamiento de Progresar contrasta con otros programas sociales y prestaciones administradas por ANSES y el Ministerio de Capital Humano.

Durante mayo de 2026:

La AUH recibió un aumento del 3,38% mediante la fórmula de movilidad automática.

Las jubilaciones mínimas también subieron un 3,38%.

Las asignaciones familiares del SUAF se ajustaron en el mismo porcentaje.

La Tarjeta Alimentar registró un incremento del 38% tras la Resolución 161/2026.

En cambio, Progresar no tuvo ninguna actualización. La diferencia más marcada aparece precisamente con la Tarjeta Alimentar, ya que ambos programas dependen del Ministerio de Capital Humano y están dirigidos a sectores vulnerables.

La Tarjeta Alimentar recibió un aumento del 38% en mayo, mientras Progresar continúa sin modificaciones. Foto: X/@laurbedigital.

A diferencia de las jubilaciones, la AUH y otras asignaciones sociales, Progresar no cuenta con una fórmula de actualización automática vinculada a la inflación.

¿Cuánto debería cobrar un estudiante si Progresar se actualizara?

Tomando como referencia la inflación acumulada desde julio de 2025, el monto bruto de Progresar debería ubicarse actualmente cerca de los $50.750.

Las Becas Progresar permanecen congeladas en $35.000 mientras la inflación continúa reduciendo el poder adquisitivo del beneficio. Foto: ANSES

En ese escenario:

Los beneficiarios de Progresar Obligatorio y Progresar Superior cobrarían aproximadamente $40.600 mensuales netos.

Los titulares de Progresar Trabajo podrían percibir cerca de $50.750, dependiendo de la modalidad de pago.

Por ahora, estas cifras son solo estimaciones basadas en la evolución inflacionaria y no existen definiciones oficiales sobre una actualización inmediata.