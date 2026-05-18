Aumento de colectivos y trenes en el AMBA, a partir de este lunes 18 de mayo. Foto: NA (Vargas-Dopacio)

A partir de este lunes 18 de mayo comenzará a regir el nuevo esquema tarifario para colectivos y trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), luego de semanas de tensión entre el Gobierno y las empresas de transporte. La medida impactará directamente en el bolsillo de millones de usuarios y volverá a sumar presión sobre la inflación de mayo, especialmente en el rubro transporte, que viene mostrando aumentos superiores al promedio general.

Las compañías del sector aseguran que el incremento autorizado no alcanza para compensar la suba de costos operativos y sostienen que aún persisten importantes deudas por subsidios impagos. El conflicto incluso derivó en reducción de frecuencias en varias líneas del AMBA durante las últimas semanas.

Cuánto aumentan los colectivos del AMBA desde mayo

Según el nuevo cuadro tarifario dispuesto por la Secretaría de Transporte, el boleto mínimo de colectivo de jurisdicción nacional pasará de $700 a $714 para usuarios con SUBE registrada. En tanto, quienes cuenten con Tarifa Social abonarán $321,30, mientras que el valor para usuarios con SUBE sin registrar ascenderá a $1.428.

El boleto mínimo de colectivo de jurisdicción nacional pasará de $700 a $714 para usuarios con SUBE registrada. Foto: NA (Martín Zabala)

Además, el esquema contempla nuevas actualizaciones mensuales del 2%: el 15 de junio el boleto mínimo llegará a $728 y el 15 de julio alcanzará los $742.

Desde el Gobierno remarcaron que, aun con el aumento, las líneas nacionales seguirán teniendo tarifas más bajas que las que operan exclusivamente dentro de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia.

Actualmente, las líneas bonaerenses tendrán un boleto mínimo de $968,57, mientras que las líneas porteñas costarán $753,86. De esta manera, las líneas nacionales del AMBA continuarán siendo las más económicas del área metropolitana.

Empresas de colectivos reclaman subsidios y advierten por la crisis

A pesar del anuncio oficial, las empresas sostienen que la actualización tarifaria quedó por debajo de la inflación y no alcanza para cubrir los costos operativos, especialmente por el incremento del combustible y los gastos de mantenimiento.

Las empresas sostienen que la actualización tarifaria quedó por debajo de la inflación y no alcanza para cubrir los costos. Foto: NA (Martín Zabala)

Fuentes del sector señalaron que el ajuste representa apenas un 6% acumulado dividido en tres meses, un porcentaje que consideran insuficiente frente a la evolución de los precios.

Además, las compañías denunciaron que la Secretaría de Transporte mantiene una deuda cercana a los $35.000 millones vinculada al denominado “Atributo Social”. Según indicaron empresarios del sector, el Gobierno solo canceló uno de los tres meses pendientes.

Aumentan los trenes: cómo será el esquema de subas hasta septiembre

En el sistema ferroviario, el incremento será más fuerte y se aplicará de manera escalonada en cinco etapas. Desde este lunes, el boleto mínimo de tren pasará de $280 a $330, lo que representa una suba del 18%. Luego habrá nuevas actualizaciones mensuales:

Junio : $379 (+15%)

Julio : $428 (+13%)

Agosto : $480 (+12%)

Septiembre: $528 (+10%)

Desde la Secretaría de Transporte explicaron que el objetivo es corregir el atraso tarifario acumulado desde septiembre de 2024 y avanzar hacia un sistema más sustentable, con menor dependencia de subsidios estatales.

Inflación y tarifas: la brecha entre el AMBA y el interior del país

El aumento del transporte llega en un contexto de desaceleración inflacionaria, aunque el rubro transporte continúa siendo uno de los que más sube.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la inflación de abril fue del 2,6%, mientras que Transporte registró un incremento del 4,4%, incluso por encima del 4,1% de marzo.

El aumento del transporte en el Área Metropolitana de Buenos Aires llega en un contexto de desaceleración inflacionaria. Foto: NA (Martín Zabala)

La decisión del Ministerio de Economía de aplicar el ajuste a mitad de mayo apunta a reducir el impacto sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes, aunque especialistas prevén que igualmente tendrá incidencia en la medición.

Al mismo tiempo, la diferencia tarifaria entre el AMBA y el interior del país sigue ampliándose. En Santa Fe capital el boleto mínimo ya cuesta $1.900; en Córdoba y Rosario asciende a $1.720; en Mar del Plata llega a $1.550; en Neuquén capital vale $1.140 y en el Gran Mendoza ronda los $1.000.

De esta manera, el Área Metropolitana de Buenos Aires continúa manteniendo los boletos más baratos del país, mientras crece el debate por la distribución de subsidios y las diferencias entre regiones.