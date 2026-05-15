Vaca Muerta. Foto: NA

El presidente de YPF, Horacio Marín, oficializó la presentación del proyecto “LLL Oil” bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Se trata de una apuesta de 25.000 millones de dólares destinada a potenciar la capacidad exportadora de Vaca Muerta, convirtiéndose en el programa más ambicioso registrado hasta la fecha bajo este marco normativo.

A través de sus redes sociales oficiales, Marín destacó que la iniciativa no solo representará una cifra récord de capital privado, sino que “en toda la vida del proyecto va a generar más de u$s 100.000 millones en exportaciones”. La intención es posicionar a Argentina como un jugador de peso en el mercado global de hidrocarburos.

Además, el titular de la petrolera estatal subrayó que este desembolso es el puntal de un cambio de ciclo para la compañía y para el país. Según explicó el directivo, el proyecto “es el inicio de una nueva etapa” y advirtió que “todo lo que hicimos hasta ahora no tiene comparación con lo que viene en los próximos dos años”.

Horacio Marín, CEO de YPF. Foto: REUTERS

Con una visión optimista sobre la competitividad de la industria local, Marín enfatizó que el objetivo de máxima es la consolidación de un modelo exportador de escala global. En ese sentido, aseguró que el éxito del plan dependerá de una gestión rigurosa: “Lo vamos a lograr con pasión, con la milla extra y con ejecución de excelencia”.

El proyecto “LLL Oil” apuntará a resolver los cuellos de botella logísticos y acelerar la extracción de crudo no convencional en la cuenca neuquina. Al amparo de los beneficios fiscales y cambiarios que ofrece el RIGI, YPF buscará blindar esta inversión de largo plazo, garantizando que el flujo de divisas por ventas al exterior transforme la balanza comercial energética de la Argentina de manera estructural.

El Gobierno inauguró el primer proyecto inaugurado bajo el RIGI con la participación de Manuel Adorni, Alfredo Cornejo y Horacio Marín

El Gobierno presentó la inauguración del primer proyecto bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) tratándose del parque solar “más grande del país”. Según datos proporcionados por Casa Rosada, requirió una inversión de 211 millones de dólares a través de YPF Luz y cuenta con más de 500 mil paneles instalados.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabezó la inauguración del parque solar “El Quemado” en horas del mediodía de este jueves 14 de mayo. Se trata del primer proyecto concretado bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una de las herramientas clave impulsadas por el gobierno de Javier Milei para atraer inversiones al país.

El presidente de YPF, el jefe de Gabinete y el gobernador de Mendoza participaron de la inauguración del parque solar. Foto: Prensa Gobierno

Acompañado por el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo y el presidente de YPF, Horacio Marín, Adorni destacó: “Por primera vez en mucho tiempo hay un proyecto de país que tiene por objetivo generar las bases que garanticen la prosperidad de las generaciones que vienen”.