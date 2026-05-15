Inauguración del Parque Solar El Quemado en Mendoza. Foto: Prensa Mendoza.

La provincia de Mendoza inauguró oficialmente el Parque Solar El Quemado, el proyecto fotovoltaico más grande de la Argentina y el primero aprobado bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Desarrollado por YPF Luz, el emprendimiento demandó una inversión cercana a los 210 millones de dólares y aportará 305 MW al Sistema Argentino de Interconexión (SADI). El acto fue encabezado por el gobernador Alfredo Cornejo, el presidente de YPF, Horacio Marín, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Inauguración del Parque Solar El Quemado en Mendoza. Foto: Prensa Mendoza.

¿Qué es el parque solar El Quemado y por qué es histórico para Argentina?

El Parque Solar El Quemado representa uno de los desarrollos energéticos más importantes de los últimos años en el país. El proyecto fue originalmente impulsado por Emesa y luego adquirido y ejecutado por YPF Luz, consolidándose como la mayor obra solar de la Argentina en términos de capacidad instalada.

Ubicado en el departamento mendocino de Las Heras, a pocos kilómetros de Jocolí, el parque cuenta con más de 511.000 paneles solares bifaciales distribuidos sobre cientos de hectáreas. Además, incorpora trackers, inversores y sistemas tecnológicos de última generación.

La relevancia del emprendimiento no solo radica en su magnitud energética. También se convirtió en el primer proyecto aprobado y ejecutado bajo el RIGI, el esquema impulsado por el Gobierno nacional para atraer inversiones privadas de gran escala.

Por eso, El Quemado comenzó a ser observado como un caso testigo sobre el potencial del régimen para acelerar inversiones en sectores estratégicos vinculados a energía, minería e infraestructura.

Capacidad récord: el impacto de los 300 MW en el sistema eléctrico nacional

Con una capacidad instalada de 305 MW, El Quemado podrá abastecer el consumo de más de 233.000 hogares argentinos. Según detalló YPF Luz, la energía generada equivale al abastecimiento residencial completo de la Ciudad de Mendoza y los departamentos de Las Heras y Lavalle.

Además, el parque permitirá evitar la emisión de más de 385.000 toneladas de dióxido de carbono por año, fortaleciendo el proceso de transición energética y reducción de emisiones contaminantes.

Inauguración del Parque Solar El Quemado en Mendoza. Foto: Prensa Mendoza.

Otro dato clave es que El Quemado representa más del 11% de toda la capacidad solar instalada actualmente en la Argentina, posicionándose como una obra de infraestructura energética estratégica para el país. La conexión al Sistema Argentino de Interconexión ya fue completada mediante una nueva estación transformadora y una infraestructura complementaria que incluyó subestaciones, líneas eléctricas y sistemas de fibra óptica para control y protección operativa.

Mendoza a la vanguardia: la provincia ya genera más de 700 MW de energía solar

La inauguración de El Quemado consolida a Mendoza como uno de los principales polos energéticos y de energías renovables del país. Con este nuevo parque, la provincia superó los 700 MW de potencia instalada en energía solar y ya proyecta alcanzar los 1.000 MW hacia 2030. La ministra de Energía y Ambiente mendocina, Jimena Latorre, destacó que Mendoza logró superar antes de tiempo los objetivos energéticos planteados hace apenas dos años.

El crecimiento provincial también incluye otros proyectos estratégicos como Anchoris y San Rafael, ambos con 180 MW de capacidad, además de nuevas obras de transporte eléctrico para acompañar la expansión energética. Desde el Gobierno mendocino sostienen que el desarrollo de infraestructura energética resulta clave para impulsar inversiones industriales, mineras y productivas en toda la provincia.

Ubicación estratégica: por qué se eligió Mendoza para el proyecto solar más grande

La elección de Mendoza para desarrollar el mayor parque solar del país no fue casual. La provincia posee una de las mejores condiciones de radiación solar de la Argentina, especialmente en zonas como Las Heras, donde se instaló El Quemado.

Además de las condiciones climáticas favorables, Mendoza viene consolidando una política energética orientada a atraer inversiones privadas mediante reglas estables y obras de infraestructura eléctrica. El proyecto también se beneficia de su cercanía con nodos estratégicos de transporte energético y de la expansión de líneas de alta tensión impulsadas en los últimos años.

Inauguración del Parque Solar El Quemado en Mendoza. Foto: Prensa Mendoza.

Desde YPF Luz remarcaron que buena parte de la energía producida será destinada al abastecimiento de industrias argentinas que buscan contratos de energía renovable para mejorar competitividad y cumplir estándares ambientales internacionales. Con la puesta en marcha de El Quemado, Mendoza fortalece su posición dentro del nuevo mapa energético argentino y se consolida como uno de los principales actores de la transición hacia energías limpias en el país.