ANSES paga del 18 al 22 de mayo:

ANSES pagos Foto: ANSES

Si estás esperando el depósito de ANSES en mayo, esta guía te sirve para ubicarte rápido: entre el 18 y el 22 de mayo se acreditan haberes y asignaciones para distintos grupos, siempre según la terminación del DNI. Además, este mes llega con montos actualizados por la movilidad mensual atada a inflación.

Por qué aumentan los haberes en mayo y de cuánto fue la suba

En mayo, las prestaciones de ANSES se ajustan por el índice de movilidad mensual que toma como referencia el IPC de dos meses atrás (en este caso, la inflación de marzo). Ese esquema fue establecido por el DNU/Decreto 274/2024, que cambió la dinámica de actualización para que sea más frecuente y siga la evolución de precios.

El IPC nacional de marzo 2026 fue 3,4%, dato informado por INDEC; varios calendarios y medios lo reflejan como 3,38% por criterios de redondeo con decimales en la liquidación. En la práctica, el impacto se ve en jubilaciones, pensiones y asignaciones que se cobran durante todo el mes.

Montos ANSES en mayo 2026: cuánto se cobra (con bono en la mínima)

Con la actualización de mayo, se difundieron valores de referencia para jubilaciones y otras prestaciones. Entre los números más consultados aparecen: jubilación mínima y el total con bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben haberes bajos; también PUAM y pensiones no contributivas con ese refuerzo.

Cobros ANSES Foto: ANSES

En concreto, se informaron estos valores orientativos:

Jubilación mínima : $393.174,10 y con bono : $463.174,10.

PUAM : $314.539,27 y con bono : $384.539,27.

PNC por invalidez/vejez : $275.221,87 y con bono : $345.221,87.

Jubilación máxima: alrededor de $2.645.689.

Importante: el bono se paga junto con el haber y se aplica completo a quienes cobran la mínima; para quienes están apenas por encima, puede existir un complemento proporcional hasta un tope de ingreso total informado por medios.

Calendario ANSES: quién cobra del 18 al 22 de mayo (por prestación y DNI)

A continuación, el detalle puntual de quiénes cobran entre el 18 y el 22 de mayo, siempre por terminación de DNI:

Jubilaciones y pensiones que NO superan el haber mínimo

DNI terminado en 5 : 18 de mayo

DNI terminado en 6 : 19 de mayo

DNI terminado en 7 : 20 de mayo

DNI terminado en 8 y 9: 21 de mayo

Jubilaciones y pensiones que SUPERAN el haber mínimo

DNI terminado en 0 y 1: 22 de mayo

AUH y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminado en 5 : 18 de mayo

DNI terminado en 6 : 19 de mayo

DNI terminado en 7 : 20 de mayo

DNI terminado en 8 : 21 de mayo

DNI terminado en 9: 22 de mayo

Asignación por Embarazo (AUE)

DNI terminado en 5 : 18 de mayo

DNI terminado en 6 : 19 de mayo

DNI terminado en 7 : 20 de mayo

DNI terminado en 8 : 21 de mayo

DNI terminado en 9: 22 de mayo

Asignación por Prenatal (fechas dentro del tramo)

DNI terminados en 6 y 7 : 18 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 19 de mayo

Prestación por Desempleo (fecha dentro del tramo)

DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo

Cómo saber el lugar y la fecha exacta de cobro

Si querés confirmar la acreditación, el detalle de la liquidación o el medio de pago asignado, la consulta suele realizarse desde los canales digitales del organismo (web/app), ingresando con datos personales. También es útil para verificar si un beneficio está activo y si hubo cambios en la liquidación del mes.