Pensiones No Contributivas ANSES: cuál es el monto en octubre 2025

Aunque el bono se mantiene sin cambios, las PNC se ajustan según el último índice inflacionario. Las cifras del próximo mes.

Pensiones No Contributivas. Foto: Freepik.

A partir de octubre, las Pensiones No Contributivas (PNC) que reparte la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recibirán un incremento del 1,87%. Este ajuste modifica los montos vigentes y forma parte de una actualización general que impacta en todo el sistema previsional.

Esta actualización impacta en el monto del haber mínimo previsional, el de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la Anses, el de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), y las Pensiones No Contributivas por Vejez, Invalidez, madres de siete hijos o más y demás pensiones graciables.

Pensiones No Contributivas. Foto: ANSES

Además del incremento del 1,87%, los beneficiarios de las PNC de ANSES recibirán un bono previsional de $70.000. Este pago se otorgará en su totalidad a quienes perciban el haber mínimo, mientras que quienes tengan haberes superiores lo recibirán de forma proporcional, hasta un tope máximo de $396.266,36.

El bono previsional busca compensar la inflación registrada y garantizar un ingreso adicional a los jubilados y pensionados con menores haberes. Sin embargo, aunque en octubre se aplique la suba del 1,87%, en concordancia con el aumento de precios registrado en el octavo mes del año, que fue del 1,9%, el bono previsional permanece sin actualizaciones para quienes perciben la mínima.

A cuánto llega la PNC en octubre 2025

Pensiones no Contributivas (PNC) por Invalidez o Vejez : $228.386,45 + bono de $70.000 = $298.386,45

Pensiones no Contributivas (PNC) para madres de siete o más hijos : $326.266,36 + bono de $70.000 = $396.266,36

Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : $261.013,09 + bono de $70.000 = $331.013,09

Jubilación mínima : $326.266,36 + bono de $70.000 = $396.266,36

Jubilación máxima: $2.195.463,70

Requisitos para acceder a las pensiones no contributivas (PNC) ANSES en octubre de 2025

Pensión por invalidez

Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con al menos 10 años de residencia en el país.

Tener menos de 65 años.

No percibir ninguna otra jubilación o pensión.

En caso de menores, el ingreso del grupo familiar no debe superar cuatro haberes mínimos.

Algunas jurisdicciones, como Santiago del Estero o Tierra del Fuego, pueden solicitar documentación adicional.

Pensión para madres de siete hijos

Ser argentina o naturalizada con al menos un año de residencia, o extranjera con 15 años de permanencia en la Argentina.

No contar con ingresos propios ni beneficios previsionales.

Si está casada, el cónyuge puede ser jubilado, pero no debe percibir una PNC.

Pensión por vejez