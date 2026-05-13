Gasoducto Perito Moreno. Foto: REUTERS

El Gobierno nacional aprobó formalmente la adhesión de la empresa Transportadora de Gas del Sur al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para la ampliación del gasoducto Perito Moreno, que prevé una inversión de US$550 millones.

El ingreso oficial al RIGI del proyecto denominado “Ampliación del Tramo I del Gasoducto Perito Francisco Pascasio Moreno (GPM)” quedó autorizado mediante la Resolución 676/2026, publicada en el Boletín Oficial, donde se detalló que se enmarca en el sector de “Petróleo y Gas” y busca fortalecer la infraestructura energética del país.

Como parte de los requisitos del RIGI, la empresa se comprometió a destinar al menos el 20% de la inversión total a la contratación de proveedores locales para bienes y obras.

Gasoducto Perito Moreno. Foto: Telam

Además, deberá acreditar el cumplimiento de al menos el 40% del monto de inversión mínima dentro de los primeros dos años desde la notificación de la aprobación.

La resolución aporta que el Banco Central intervino en el proceso, concluyendo que la demanda de divisas del proyecto no afecta la sostenibilidad del sector externo ni las reservas internacionales. Asimismo, la empresa manifestó que el financiamiento corre por su exclusiva cuenta y riesgo.

El texto oficial también revela que TGS no solicitó el beneficio de libre disponibilidad de divisas de cobros de exportaciones, que está previsto en el artículo 198 de la Ley 27.742, aunque sí accederá a otros incentivos tributarios, aduaneros y cambiarios que el régimen otorga.

Detalles de la obra

El plan de inversión declarado por la empresa asciende a un total de US$550 millones, de los cuales US$513.372.867 corresponden a activos computables para el régimen, según se precisó en el documento oficial.

Vaca Muerta. Foto: NA

De acuerdo a los plazos establecidos, la construcción tendrá una duración estimada de 18 meses, desde noviembre de 2025, y se prevé que la operación comercial comience el 1 de abril de 2027.

La obra consiste en la instalación de 95.400 HP ISO de potencia de compresión sobre la traza que se extiende desde Tratayén en Neuquén, hasta Salliqueló en Buenos Aires.

El objetivo central es incrementar la capacidad de transporte de gas en 14 millones de metros cúbicos diarios.

Vaca Muerta. Foto: NA

El listado de proyectos del RIGI aprobados hasta el momento