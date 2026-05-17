Javier Milei y el presidente de China, Xi Jinping. Foto: NA/Xinhua

El Gobierno nacional definió avanzar con la cancelación del tramo activado del swap con China hacia mediados de 2026, aunque todavía debe resolver una decisión clave: la continuidad o no del acuerdo marco firmado con el Banco Popular de China, cuyo vencimiento está previsto para agosto.

La discusión atraviesa tanto cuestiones económicas como geopolíticas, en un contexto de creciente acercamiento financiero con Estados Unidos.

Según informó TN, el Banco Central finalizará este año el esquema de pagos correspondiente a los yuanes efectivamente utilizados por la Argentina. Ese tramo activado había alcanzado los 35.000 millones de yuanes (equivalentes a unos 5.000 millones de dólares) y fue utilizado para reforzar reservas y sostener la estabilidad cambiaria.

Según los últimos balances del BCRA, el monto pendiente se redujo a unos 675 millones de dólares, con vencimientos escalonados durante 2026.

Banco Central de la República Argentina. Foto: REUTERS

En tanto, la diferencia entre el tramo activado y el acuerdo general resulta central para entender la negociación. Mientras el primero refiere a los fondos concretamente utilizados, el acuerdo marco funciona como una línea de liquidez contingente entre ambos bancos centrales.

En ese sentido, desde Casa Rosada aseguran que no existen objeciones para renovar el convenio más amplio, aunque ni el Ministerio de Economía ni el Banco Central confirmaron oficialmente una prórroga.

La injerencia de Estados Unidos en la relación Argentina-China

Además, el debate también expone la tensión geopolítica entre Washington y Beijing sobre la influencia en América Latina. En paralelo al swap con China, Estados Unidos mantiene un esquema de asistencia financiera con la Argentina que incluyó operaciones por hasta 2.500 millones de dólares durante 2025.

Si bien funcionarios norteamericanos aclararon que ese respaldo no estaba condicionado al cierre del swap chino, sí remarcaron su preocupación por la presencia estratégica de Beijing en el país, especialmente en áreas vinculadas a infraestructura y cooperación tecnológica.

El Gobierno pagó más de US$17 millones en intereses por el swap con EEUU

En medio de esta decisión, el Gobierno canceló los intereses por el swap de monedas que la Argentina tomó en octubre de 2025 con el Tesoro de Estados Unidos.

De acuerdo con el balance del Banco Central, se pagó más de US$17 millones en intereses al Tesoro de EE.UU. por la operación en la que accedió a US$2500 millones.

“En el cuarto trimestre de 2025, el BCRA concertó operaciones con el Tesoro de Estados Unidos las cuales fueron canceladas previo al cierre del ejercicio. El monto del swap de monedas, en el marco del acuerdo antes mencionado, ascendió a US$2.500.000. Los intereses pagados por esta operatoria ascendieron a US$17.743″, dijo el organismo en el reporte.

“El objetivo de este acuerdo es contribuir a la estabilidad macroeconómica de la Argentina, con especial énfasis en preservar la estabilidad de precios y promover un crecimiento económico sostenible”, afirmó el BCRA.

Y cerró: “Estas operaciones permiten al BCRA ampliar el conjunto de instrumentos de política monetaria y cambiaria disponible, incluyendo el fortalecimiento de la liquidez de sus reservas internacionales, en línea con las funciones de regulación establecidas en su carta orgánica”.