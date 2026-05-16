Becas para estudiantes. Foto: Pixabay

Gobierno de San Luis anunció la apertura de las inscripciones para acceder a la Beca Universal Superior (BUS), programa cuyo objetivo es acompañar a jóvenes estudque finalizan el secundario y continúan su formación académica, con un aporte económico de 600 dólares. Según lo informado por las autoridades, el plazo se extenderá hasta el 31 de mayo y el trámite se debe realizar de manera online.

Candela Escudero, directora de Beneficios Estudiantiles, explicó que “la inscripción deberá ser exclusivamente a través del formulario web que se encuentra disponible en la página de la dirección de Beneficios Estudiantiles”.

Cómo funcionan las becas que dan 600 dólares

La Beca Universal Superior consiste en un aporte económico total de 600 dólares, el cual se abona en dos tramos: un primer pago de 300 dólares en julio (tras la inscripción de mayo), y un segundo pago en diciembre (con una nueva inscripción en octubre).

Becas BUS para estudiantes. Foto: Ministerio de Educación de San Luis

Becas BUS: requisitos para acceder al beneficio

Para acceder al beneficio, los aspirantes deben cumplir los siguientes tres requisitos:

Haberse egresado del nivel Secundario en 2025 en una institución de San Luis

Haber iniciado en 2026 una carrera, tecnicatura, oficio o formación superior en una institución que integre la CoProANS (para verlas, clic acá

Presentar un certificado de alumno regular con fecha de mayo

Según la funcionaria, se trata de una política “destinada a todos los egresados que cumplan estos requisitos. Es decir, no hay un cupo, no hay un límite. Todos pueden acceder”.

Paso a paso, cómo inscribirse a la Beca BUS

En cuanto al proceso de inscripción, los estudiantes deberán llenar un formulario con los siguientes datos:

Nombre y apellido

DNI (frente y dorso)

Teléfono

Mail

Información de la carrera

Adjuntar el certificado correspondiente

Una vez enviada la solicitud, el sistema generará un comprobante con un número de envío que permitirá hacer el seguimiento del trámite. Después del cierre de inscripciones se realizará una etapa de análisis y validación, en conjunto con las instituciones educativas, para certificar que los postulantes cumplen con las condiciones requeridas.

Dónde se pagan los 600 dólares de las Becas BUS

Cabe señalar que los depósitos se realizan a través de billetera virtual San Luis. Los beneficiarios no deben crear ni abrir una cuenta bancaria por su cuenta, ya que al momento de ser dado de alta, el Banco Nación crea automáticamente una cuenta a su nombre para percibir el beneficio.

La iniciativa surge del trabajo conjunto entre el ministerio de Educación y las instituciones de nivel Superior, con el objetivo de reducir la brecha entre el Secundario y la continuidad de estudios.