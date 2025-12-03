Compras navideñas con descuento: el beneficio exclusivo para jubilados y pensionados de ANSES en diciembre 2025

En diciembre, jubilados y pensionados de ANSES podrán acceder a una amplia gama de descuentos en más de 7.000 comercios de todo el país. El beneficio está pensado para que accedan a rebajas en supermercados, perfumerías y productos de limpieza en Navidad.

Descuentos en supermercados para jubilados y pensionados. Foto: Grok.

Los jubilados y pensionados de ANSES tendrán una serie de descuentos en todo el país para el último mes del año. Estos beneficios estarán activos en cientos de negocios para que los usuarios puedan aprovechar los beneficios.

Con solo utilizar la tarjeta donde se deposita la jubilación o pensión, los beneficiarios pueden acceder a beneficios en perfumerías, supermercados y limpieza, además de los reintegros de los bancos adheridos.

Beneficios para jubilados. Foto: REUTERS

ANSES: ¿cómo acceder a los descuentos y beneficios en diciembre 2025?

El Ministerio de Capital Humano anunció que en diciembre continúa vigente el programa Beneficios ANSES, que le brinda a sus beneficiarios un 10% de descuento en compras de supermercados y un 20% de descuento en artículos de perfumería y limpieza, ideales para los gatos de Navidad y fin de año.

Para acceder a estos beneficios, que están disponibles en más de 7 mil locales, solo se necesita utilizar la tarjeta de débito vinculada al banco de cobro.

Además, otros locales independientes también están adheridos a este programa. Se puede consultar la lista completa en la página oficial de Beneficios ANSES.

Por otro lado, quienes cobren su jubilación o pensión en Banco Nación, tendrán un 5% de reintegro, con un límite mensual de $20.000, al abonar con tarjeta de débito o crédito a través de la aplicación BNA+ MODO. Los supermercados adheridos son Carrefour, Coto, Josimar, Chango Más, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Día.

Además, Banco Galicia brinda beneficios especiales para jubilados: 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés, con topes mensuales de hasta $20.000 en supermercados y $12.000 en farmacias y ópticas.

ANSES ofrece beneficios en diciembre. Foto: ANSES

Con todos estos descuentos lo que se busca es acompañar los gastos de las fiestas de fin de año y promover mayor consumo, donde productos como alimentos, regalos y artículos de higiene suelen tener mayor demanda.

Hay que tener en cuenta que los beneficios no aplican a los siguientes ítems:

Carnes ,

Electrodomésticos ,

Marcas seleccionadas.

Por esto último se recomienda revisar las condiciones de cada comercio a la hora de realizar la compra.

Calendario de pagos ANSES en diciembre 2025

Jubilados que cobran la mínima

DNI terminados en 0: martes 9 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 1: miércoles 10 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 2 y 3: jueves 11 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 4 y 5: viernes 12 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 6 y 7: lunes 15 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 8 y 9: martes 16 de diciembre de 2025.

Jubilaciones que superan el mínimo