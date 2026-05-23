Cuánto tienen que cobrar por día por 4 horas de trabajo en septiembre. Foto NA.

En junio de 2026, una parte del personal de casas particulares en Argentina puede ver un salto fuerte en su liquidación: un adicional del 31% sobre los salarios mínimos. Pero no es para todas: aplica únicamente a quienes trabajan en lo que se considera “zona desfavorable”, un plus que se actualizó recientemente y que se suma al esquema de aumentos escalonados vigente.

¿Qué es el 31% extra y a quiénes les corresponde?

El adicional por zona desfavorable subió del 30% al 31% y se calcula sobre el salario mínimo de cada categoría. Está dirigido a trabajadoras y trabajadores que prestan tareas en regiones con condiciones geográficas y climáticas particulares.

Según el alcance informado, el 31% corresponde si el empleo se realiza en: La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego (Antártida e Islas del Atlántico Sur) y también en el Partido de Patagones (Buenos Aires).

Clave: este plus no es un aumento general para todo el país; es un adicional regional. Para el resto de las provincias, en junio rige el incremento mensual pactado, pero sin ese 31% extra.

El aumento de junio 2026: cuánto suben los mínimos

El acuerdo salarial en casas particulares establece subas mensuales acumulativas: 1,8% en abril, 1,6% en mayo, 1,5% en junio y 1,4% en julio (cada tramo se aplica sobre el mes previo).

Empleada doméstica. Foto: Unsplash

Además, el esquema incluye el traslado progresivo de sumas no remunerativas al salario básico: 50% se incorporó en abril y el 50% restante se incorpora en julio. Es importante entender que ese “traspaso” cambia la composición del recibo (más básico), pero no necesariamente implica plata extra por sí mismo: reordena conceptos que ya existían.

Montos mínimos en junio 2026, por hora y por mes

En junio 2026, los valores mínimos varían por categoría y por modalidad (con retiro o sin retiro). Estos son los pisos publicados para el mes:

Por hora (mínimos junio 2026):

Tareas generales (5ª) : $3.600,66 (con retiro) / $3.862,18 (sin retiro)

Cuidado de personas (4ª) : $3.862,18 (con retiro) / $4.295,26 (sin retiro)

Caseros (3ª) : $3.862,18 (sin retiro)

Tareas específicas (2ª) : $4.083,26 (con retiro) / $4.453,26 (sin retiro)

Supervisión (1ª): $4.297,33 (con retiro) / $4.683,64 (sin retiro)

Por mes (mínimos junio 2026):

Tareas generales (5ª) : $441.729,02 (con retiro) / $488.326,19 (sin retiro)

Cuidado de personas (4ª) : $488.326,19 (con retiro) / $541.255,35 (sin retiro)

Caseros (3ª) : $488.326,19 (sin retiro)

Tareas específicas (2ª) : $499.868,28 (con retiro) / $553.536,65 (sin retiro)

Supervisión (1ª): $536.080,78 (con retiro) / $594.214,11 (sin retiro) : $536.080,78 (con retiro) / $594.214,11 (sin retiro) [

Cómo se aplica el 31%: si la trabajadora está en zona desfavorable, a esos mínimos se les suma el 31% como adicional sobre el salario mínimo correspondiente.

Junio también es “mes clave” por el aguinaldo: cómo se calcula

A la suba de junio se le suma otro factor que suele mover el bolsillo: el Sueldo Anual Complementario (aguinaldo). La guía oficial indica que el aguinaldo se paga al cierre del semestre (junio y diciembre) y se calcula como el 50% de la mejor remuneración mensual del período. Si no se trabajó todo el semestre, corresponde el pago proporcional.

Empleada doméstica Foto: Gobierno argentino

Esto importa porque, con aumentos mensuales acumulativos, muchas veces junio termina siendo el mes más alto del semestre, y por lo tanto puede influir en la base de cálculo del SAC.

Lo que viene en julio

El cronograma ya prevé que en julio se aplique el 1,4% y se incorpore el 50% restante de las sumas no remunerativas al básico. Además, la Comisión del sector tiene prevista una nueva instancia de revisión en julio.