Empleadas domésticas: quiénes cobran 31% extra en junio 2026 y cómo impacta en el sueldo
El adicional por zona desfavorable subió al 31% y se suma a la actualización salarial escalonada. Listado de provincias y valores mínimos por hora y por mes.
En junio de 2026, una parte del personal de casas particulares en Argentina puede ver un salto fuerte en su liquidación: un adicional del 31% sobre los salarios mínimos. Pero no es para todas: aplica únicamente a quienes trabajan en lo que se considera “zona desfavorable”, un plus que se actualizó recientemente y que se suma al esquema de aumentos escalonados vigente.
¿Qué es el 31% extra y a quiénes les corresponde?
El adicional por zona desfavorable subió del 30% al 31% y se calcula sobre el salario mínimo de cada categoría. Está dirigido a trabajadoras y trabajadores que prestan tareas en regiones con condiciones geográficas y climáticas particulares.
Según el alcance informado, el 31% corresponde si el empleo se realiza en: La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego (Antártida e Islas del Atlántico Sur) y también en el Partido de Patagones (Buenos Aires).
Clave: este plus no es un aumento general para todo el país; es un adicional regional. Para el resto de las provincias, en junio rige el incremento mensual pactado, pero sin ese 31% extra.
El aumento de junio 2026: cuánto suben los mínimos
El acuerdo salarial en casas particulares establece subas mensuales acumulativas: 1,8% en abril, 1,6% en mayo, 1,5% en junio y 1,4% en julio (cada tramo se aplica sobre el mes previo).
Además, el esquema incluye el traslado progresivo de sumas no remunerativas al salario básico: 50% se incorporó en abril y el 50% restante se incorpora en julio. Es importante entender que ese “traspaso” cambia la composición del recibo (más básico), pero no necesariamente implica plata extra por sí mismo: reordena conceptos que ya existían.
Montos mínimos en junio 2026, por hora y por mes
En junio 2026, los valores mínimos varían por categoría y por modalidad (con retiro o sin retiro). Estos son los pisos publicados para el mes:
Por hora (mínimos junio 2026):
- Tareas generales (5ª): $3.600,66 (con retiro) / $3.862,18 (sin retiro)
- Cuidado de personas (4ª): $3.862,18 (con retiro) / $4.295,26 (sin retiro)
- Caseros (3ª): $3.862,18 (sin retiro)
- Tareas específicas (2ª): $4.083,26 (con retiro) / $4.453,26 (sin retiro)
- Supervisión (1ª): $4.297,33 (con retiro) / $4.683,64 (sin retiro)
Por mes (mínimos junio 2026):
- Tareas generales (5ª): $441.729,02 (con retiro) / $488.326,19 (sin retiro)
- Cuidado de personas (4ª): $488.326,19 (con retiro) / $541.255,35 (sin retiro)
- Caseros (3ª): $488.326,19 (sin retiro)
- Tareas específicas (2ª): $499.868,28 (con retiro) / $553.536,65 (sin retiro)
- Supervisión (1ª): $536.080,78 (con retiro) / $594.214,11 (sin retiro) [
Cómo se aplica el 31%: si la trabajadora está en zona desfavorable, a esos mínimos se les suma el 31% como adicional sobre el salario mínimo correspondiente.
Junio también es “mes clave” por el aguinaldo: cómo se calcula
A la suba de junio se le suma otro factor que suele mover el bolsillo: el Sueldo Anual Complementario (aguinaldo). La guía oficial indica que el aguinaldo se paga al cierre del semestre (junio y diciembre) y se calcula como el 50% de la mejor remuneración mensual del período. Si no se trabajó todo el semestre, corresponde el pago proporcional.
Esto importa porque, con aumentos mensuales acumulativos, muchas veces junio termina siendo el mes más alto del semestre, y por lo tanto puede influir en la base de cálculo del SAC.
Lo que viene en julio
El cronograma ya prevé que en julio se aplique el 1,4% y se incorpore el 50% restante de las sumas no remunerativas al básico. Además, la Comisión del sector tiene prevista una nueva instancia de revisión en julio.