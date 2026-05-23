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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizó los haberes para las Pensiones No Contributivas para junio bajo los lineamientos del Decreto 274/24. Teniendo en cuenta que el índice de inflación de abril del INDEC fue fijado en 2,6%, el organismo previsional determinó los nuevos pisos salariales para las PNC y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Esta medida tiene como objetivo brindar previsibilidad al sector pasivo mediante un cronograma escalonado de acreditaciones bancarias que permita evitar aglomeraciones en las sucursales, mientras se espera el decreto que defina la continuidad y el monto límite del bono extraordinario de contención social.

En el marco del cierre del primer semestre de 2026, ANSES incorporará el Sueldo Anual Complementario (SAC) en la liquidación técnica de las Pensiones No Contributivas.

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¿Cuáles son los nuevos montos de las Pensiones No Contributivas para el mes de junio?

La Administración Nacional de la Seguridad Social actualizó el valor de las prestaciones asistenciales y del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) según el Índice de Precios al Consumidor. Las escalas para las Pensiones No Contributivas y la PUAM quedarán conformadas de la siguiente manera:

Pensiones No Contributivas (Invalidez y Vejez) : el haber previsional base ascenderá a $282.432.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : el monto básico para mayores de 65 años sin aportes se fijó en $322.780.

Jubilación Máxima: el tope del haber jubilatorio contributivo general de ANSES llegará a los $2.715.002.

Pensiones no contributivas: ¿cobro el aguinaldo de junio?

Para los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas por invalidez y de la PUAM, las estimaciones señalan que se añadirá el medio aguinaldo (calculado sobre el 50% del haber más alto del semestre) y se contempla el habitual esquema de refuerzo de ingresos, importes que aparecerán detallados en los recibos de pago emitidos por el organismo previsional.

Pensiones No Contributivas. Foto: Freepik.

Calendario de pagos de ANSES de la Seguridad Social para las Pensiones No Contributivas

En junio de 2026, el calendario de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social se llevará a cabo segmentando a los beneficiarios de acuerdo con la finalización de su documento de identidad y el nivel de sus haberes.

En el caso de quienes cobran Pensiones No Contributivas, la PUAM y jubilaciones mínimas, el proceso se iniciará durante la segunda semana del mes:

DNI terminados en 0: lunes 8 de junio 2026.

DNI terminados en 1: martes 9 de junio 2026.

DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio 2026.

DNI terminados en 3: jueves 11 de junio 2026.

DNI terminados en 4: viernes 12 de junio 2026.

DNI terminados en 5: martes 16 de junio 2026.

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 17 de junio 2026.

DNI terminados en 8 y 9: jueves 18 de junio 2026.

Por otro lado, quienes reciben jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo cobrarán entre el 23 y el 29 de junio de 2026, según el cronograma oficial de la Administración Nacional de la Seguridad Social, teniendo en cuenta las reprogramaciones por los feriados nacionales del mes.

¿Cómo chequear la verificación de las Pensiones No Contributivas y la PUAM?

ANSES recomienda utilizar sus plataformas virtuales para acceder de manera segura a los fondos y evitar demoras innecesarias para aquellos titulares de las Pensiones No Contributivas y la PUAM. Allí se verá el detalle completo de la próxima liquidación de junio 2026.

El acceso al portal oficial del organismo o a la aplicación MI ANSES requiere de forma obligatoria el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Allí, los usuarios podrán constatar el desglose exacto de su haber con el incremento del 2,6%, la acreditación de la primera cuota del medio aguinaldo y los descuentos de ley correspondientes antes del inicio del cronograma general de pagos.