Trámites en ANSES Foto: ANSES

Si estás esperando el depósito de AUH, Asignación por Embarazo (AUE) o Asignación Familiar por Hijo (SUAF), el calendario de mayo 2026 ya entra en su tramo final: para estas prestaciones, la última fecha de cobro de ANSES del mes llega con el DNI terminado en 9 (22 de mayo). En cambio, otras líneas (como pago único y maternidad) siguen acreditándose hasta junio.

En mayo, las asignaciones y gran parte de las prestaciones de ANSES se actualizaron por movilidad con una suba de 3,38%, calculada a partir del IPC publicado por el INDEC con el esquema vigente de actualización mensual. Esto impacta en los montos de AUH/AUE y también en asignaciones familiares del sistema SUAF.

¿Cuándo terminan los pagos de AUH, AUE y SUAF en mayo 2026? (fechas clave)

Para AUH y Asignación Familiar por Hijo (SUAF) —y también para AUE, que corre con el mismo cronograma— las acreditaciones se ordenan por terminación de DNI y cierran el 22/5. Estas son las últimas fechas del calendario de mayo:

DNI 7: 20 de mayo

DNI 8: 21 de mayo

DNI 9: 22 de mayo (último día de cobro)

Jubilados ANSES Foto: Archivo NA

Si tu fecha ya pasó y no se acreditó, conviene revisar la liquidación en Mi ANSES y los datos bancarios antes de iniciar un reclamo.

Qué asignaciones todavía se pagan después del 22 de mayo

Aunque AUH/AUE/SUAF cierran su cronograma el 22/5, hay prestaciones que siguen activas por ventana de pago:

Prenatal: finalizó el 19 de mayo (según terminación de DNI).

Asignación por Maternidad: se paga para todas las terminaciones del 13 de mayo al 10 de junio .

Asignaciones de Pago Único (Nacimiento, Matrimonio, Adopción): ventana del 12 de mayo al 10 de junio (con tramos por quincena).

Esto es clave si estabas buscando “hasta cuándo pagan ANSES en mayo”: para algunas líneas, el cobro se estira a junio por cómo se organiza la acreditación.

Montos con aumento: cuánto se cobra por AUH y AUE en mayo 2026

Con la movilidad de 3,38%, el valor de referencia de la AUH se actualizó y ANSES mantiene la modalidad habitual: se deposita un porcentaje mensual y se retiene el resto hasta la presentación de la Libreta, según corresponda.

AUH (valor general de referencia): $141.286 aprox.

Pago mensual directo (neto): alrededor de $113.028 (depende del esquema de retención).

AUE: se paga con el mismo calendario que AUH y un monto equivalente en la práctica.

Importante: los valores pueden variar por zona, situaciones especiales y retenciones/compatibilidades; por eso, la referencia más precisa es la liquidación individual en Mi ANSES.

Tarjeta Alimentar (Prestación Alimentar): montos de mayo y quiénes la reciben

Además de AUH/AUE, muchas familias cobran la Prestación Alimentar, que se acredita en la misma cuenta y fecha que la asignación principal. En mayo 2026 se informaron montos como:

1 hijo / AUE / AUH discapacidad: $72.250

2 hijos: $113.299

3 o más hijos: $149.425

La cobran automáticamente (sin inscripción adicional) titulares de AUH con hijos hasta 17 años, AUH por discapacidad (sin límite de edad), AUE desde el tercer mes de embarazo y PNC para madres de 7 hijos.

Cómo saber tu fecha exacta y ver la liquidación

Para confirmar cuánto cobrás, qué día y en qué banco, el camino más rápido es:

Entrar a Mi ANSES con CUIL y Clave. Buscar la opción de “Cobros / Liquidación” o detalle de prestación. Ver la fecha de acreditación, conceptos y descuentos/retenciones.

Cobros ANSES Foto: ANSES

Esto también sirve para chequear si cobrás junto a AUH/AUE algún complemento compatible (como Alimentar) y detectar si hubo una reprogramación por feriados o por la ventana de pago.

Si no te depositaron: 4 chequeos rápidos antes de reclamar

Si tu fecha ya pasó y no ves el depósito: