Cambia el calendario de pagos de ANSES: cuándo cobro tras el fin de semana largo de mayo
El organismo previsional continúa con el calendario de pagos de mayo y este viernes recibirán sus haberes jubilados, pensionados, beneficiarios de AUH, Asignación por Embarazo y Prestación por Desempleo, según la terminación del DNI.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continuará este viernes 22 de mayo con el calendario de pagos correspondiente a jubilados, pensionados, titulares de asignaciones familiares y beneficiarios de distintas prestaciones sociales.
Durante los próximos días seguirán cobrando los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo, quienes además recibirán el bono extraordinario de 70 mil pesos dispuesto por el Gobierno nacional. A esto se suma el aumento por movilidad del 3,38%, que impacta sobre todas las prestaciones del organismo previsional.
ANSES: quiénes cobran este viernes 22 de mayo
Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo
- Titulares con DNI terminados en 0 y 1.
Prestación por Desempleo
- Beneficiarios con DNI finalizados en 0 y 1.
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo
- Titulares con documentos terminados en 9.
Asignación por Embarazo
- Beneficiarias con DNI finalizados en 9.
Cómo sigue el calendario de pagos de ANSES
Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo
- DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo
- DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo
- DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo
- DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo
Prestación por Desempleo
- DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo
- DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo
- DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo
- DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo
Pagos de ANSES que continúan vigentes en mayo
En paralelo, el organismo previsional mantiene activos otros cronogramas de pago que comenzaron durante las últimas semanas.
Asignación por Maternidad
- Todas las terminaciones de documento: del 13 de mayo al 10 de junio.
Asignaciones de Pago Único
(Matrimonio, Nacimiento y Adopción)
- Todas las terminaciones de documento: del 12 de mayo al 10 de junio.
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
- Todas las terminaciones de documento: del 11 de mayo al 10 de junio.
Desde ANSES recordaron que las fechas de cobro se organizan según la terminación del DNI y aclararon que no es obligatorio retirar el dinero el mismo día en que se acredita, ya que los fondos permanecen depositados en la cuenta bancaria correspondiente.