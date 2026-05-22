Cambia el calendario de pagos de ANSES:

ANSES confirmó quiénes cobran este viernes 22 de mayo. Foto: ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continuará este viernes 22 de mayo con el calendario de pagos correspondiente a jubilados, pensionados, titulares de asignaciones familiares y beneficiarios de distintas prestaciones sociales.

Durante los próximos días seguirán cobrando los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo, quienes además recibirán el bono extraordinario de 70 mil pesos dispuesto por el Gobierno nacional. A esto se suma el aumento por movilidad del 3,38%, que impacta sobre todas las prestaciones del organismo previsional.

ANSES: quiénes cobran este viernes 22 de mayo. Foto: Foto generada con IA Canal 26

ANSES: quiénes cobran este viernes 22 de mayo

Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo

Titulares con DNI terminados en 0 y 1.

Prestación por Desempleo

Beneficiarios con DNI finalizados en 0 y 1.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

Titulares con documentos terminados en 9.

Asignación por Embarazo

Beneficiarias con DNI finalizados en 9.

ANSES: quiénes cobran este viernes 22 de mayo. Foto: ANSES

Cómo sigue el calendario de pagos de ANSES

Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo

DNI terminados en 2 y 3 : 26 de mayo

DNI terminados en 4 y 5 : 27 de mayo

DNI terminados en 6 y 7 : 28 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo

Prestación por Desempleo

DNI terminados en 2 y 3 : 26 de mayo

DNI terminados en 4 y 5 : 27 de mayo

DNI terminados en 6 y 7 : 28 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo

ANSES confirmó quiénes cobran este viernes 22 de mayo. Foto: Foto generada con IA

Pagos de ANSES que continúan vigentes en mayo

En paralelo, el organismo previsional mantiene activos otros cronogramas de pago que comenzaron durante las últimas semanas.

Asignación por Maternidad

Todas las terminaciones de documento: del 13 de mayo al 10 de junio.

Asignaciones de Pago Único

(Matrimonio, Nacimiento y Adopción)

Todas las terminaciones de documento: del 12 de mayo al 10 de junio.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: del 11 de mayo al 10 de junio.

Desde ANSES recordaron que las fechas de cobro se organizan según la terminación del DNI y aclararon que no es obligatorio retirar el dinero el mismo día en que se acredita, ya que los fondos permanecen depositados en la cuenta bancaria correspondiente.