Javier Milei. Foto: NA

Javier Milei anunció la baja de los derechos de exportación al trigo, la cebada y la soja hasta el 2028, y también retenciones cero a la industria automotriz, petroquímica y maquinarias por un año.

En el caso del trigo y la cebada, la alícuota de retenciones pasará “del 7.5% al 5.5% a partir de junio” de este año, detalló el jefe de Estado al encabezar el acto por el 172º aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

“A partir de enero de 2027, según venga la recaudación, vamos a bajar (las retenciones a la soja) entre un cuarto de punto y medio punto por mes de manera continuada hasta al año 2028 si nosotros reelegimos”, precisó.

“No solamente vamos a bajar retenciones al sector agropecuario. También le vamos a bajar a la industria a partir de julio 2026 hasta junio 2027; a la indsutria automotriz, a la industria petroquímica y maquinarias vamos a ir a cero”, anunció.

El detalle de las bajas

Trigo y cebada: pasará de 7,5% a 5,5%.

Soja, maíz, girasol y sorgo: entre 0,25% y 0,5% mensual a partir de enero de 2027 y por dos años.

Soja, cosecha, NA

Soja: 0,25% mensual durante todo 2027 (pasará de 24% a 21%). A partir de 2028 será de 0,5% y pasará de 21% a 15%.

Maíz y sorgo: serán bajas trimestrales por una “cuestión numérica”. A partir de febrero de 2027 pasará a 8,25%, a 8% en mayo, a 7,75% en agosto y a 7,5% en noviembre. A partir de febrero de 2028 pasará a 7%, a 6,5% en mayo, a 6% en agosto y a 5,5% en noviembre.

Girasol: en 2027 pasará a 4,25% en marzo y 4% en septiembre. A partir de marzo de 2028 pasará a 3,5% y 3% en septiembre.

El costo fiscal estimado será de US$32 millones en 2026, US$415 millones en 2027 y US$1.224 millones en 2028, según precisó el ministro Luis Caputo.

Empresa automotriz Volkswagen. Foto: REUTERS

Industria automotriz, petroquímicos, caucho, resto de maquinarias y equipos: desde julio de este año hasta junio de 2027 será de 0,375% mensual. En junio del año próximo llegarán a cero.

En este caso la baja de retenciones tendrá un costo de US$25 millones en 2026 y US$115 millones en 2027.

“Hacemos el máximo esfuerzo fiscal posible para ir aliviando cada vez más esta carga impositiva. Este es el camino y es el compromiso que mantenemos con el campo”, señaló Luis Caputo.

Al igual que Milei, afirmó que las llevarán a cero en un hipotético segundo mandato, y sostuvo que “vamos a ser los que terminemos con este flagelo”.

También invitó a las provincias y municipios a que se acoplen a la baja de las alícuotas, ya que servirá para “mejorar la productividad de nuestros sectores”.