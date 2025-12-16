¿Cuántó necesitó en noviembre una familia tipo para ser de clase media en la Ciudad?

Lo determinó el informe del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires. Conocé todos los detalles en la nota.

martes, 16 de diciembre de 2025, 23:04
Clase media en la Ciudad.
Clase media en la Ciudad. Foto: X

Una familia tipo necesitó más de 2 millones de pesos para ser considerada de clase media en noviembre del 2025, según indicó el informe del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires.

El IDECBA informó que necesitó $2.076.905 durante el penúltimo mes del año para ser considerada de clase media. La misma está compuesta por una mujer y un varón de 35 años de edad, ambos económicamente activos y propietarios de la vivienda, con dos hijos varones de 9 y 6 años.

En cuanto a la línea de la pobreza, una familia tipo requirió más de $1.308.061 durante el penúltimo mes del año para no quedar por debajo de ese umbral.

Datos de pobreza e indigencia de la Ciudad en noviembre.
Datos de pobreza e indigencia de la Ciudad en noviembre. Foto: Estadística y Censos CABA

En cuanto a la indigencia, correspondiente a la Canasta Básica Alimentaria (CBA), la medición se situó en $703.325.

El Sistema de Canastas de consumo de la Ciudad de Buenos Aires mide la capacidad de acceso de los hogares porteños para cubrir un conjunto de bienes y servicios compatible con el estándar de vida de la población de la Ciudad.

La Ciudad vs. Nación

Tomando los datos de la CBA y CBT del INDEC, los indicadores que difunde el IDECBA se ubicaron por encima del promedio general.

Cuánto necesitó una familia para no ser pobre. Foto: NA

En noviembre, la CBA se ubicó en $566.364 y la CBT en $1.257.329 para una familia tipo de cuatro integrantes. Esto demuestra el costo de vida elevado que presenta la Ciudad en comparación con el resto del país.