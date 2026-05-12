Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
martes, 12 de mayo de 2026, 23:45
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Cierre de locales de Garbarino
Cierre de locales de Garbarino Foto: redes

Se apaga una marca histórica del retail argentino. Tras la quiebra decretada por la Justicia, Garbarino inició el cierre de sus últimas sucursales en la Ciudad de Buenos Aires y avanza la liquidación de mercadería y activos que quedan en la empresa.

La escena es tan simbólica como contundente: persianas bajas, carteles improvisados y un movimiento final de clientes que buscan aprovechar remanentes o resolver reclamos pendientes. El proceso se enmarca en la resolución del Juzgado Nacional en lo Comercial N.° 7, con intervención del juez Fernando D’Alessandro, que dio paso a la etapa de liquidación bajo control de la sindicatura.

Qué pasó con Garbarino y por qué se llegó a este final

El cierre definitivo llega después de años de crisis, con un concurso preventivo que no logró encarrilarse y sin ofertas efectivas en el tramo final del proceso (incluido el mecanismo de salvataje). Con la quiebra, la empresa queda desapoderada de sus bienes y se abre la etapa clave: inventariar, administrar y vender activos para intentar cubrir deudas.

En su auge, Garbarino fue sinónimo de electrodomésticos y electrónica en todo el país: llegó a contar con más de 200 sucursales y miles de trabajadores. La contracara actual es el repliegue total del negocio físico y el cierre de los últimos puntos de venta.

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Dónde quedan los últimos locales

Con el canal digital fuera de funcionamiento, lo que queda de la operación se concentró en locales puntuales en CABA, vinculados a liquidación y atención limitada de consultas/reclamos. Entre las direcciones mencionadas en la cobertura del cierre aparecen: Uruguay 552 (zona Tribunales), Av. Cabildo 2025 (Belgrano) y Potosí 4138 (Almagro).

Tiendas Garbarino, NA
Tiendas Garbarino, NA

La disponibilidad de productos cambia día a día, no hay reposición y gran parte del remanente depende de lo que haya quedado físicamente en cada sucursal.

Qué se vende en la liquidación: del “línea blanca” a tecnología

La liquidación incluye categorías clásicas del rubro: heladeras, lavarropas, cocinas, televisores, informática y pequeños electrodomésticos (pavas eléctricas, tostadoras, freidoras, entre otros). En muchos casos, se trata de stock final, con unidades de exhibición o embalajes imperfectos, según describen medios que siguieron el remate.

Como no hay e‑commerce activo, la compra es presencial y la “oportunidad” depende del inventario real disponible en el momento.

Reclamos, garantías y postventa: qué conviene tener en cuenta

Otro punto sensible es la postventa: con la estructura reducida al mínimo, la atención se limita y la resolución de problemas puede ser más lenta o quedar sujeta a instancias del proceso concursal. Algunas coberturas advierten que el servicio quedó prácticamente desarticulado, por lo que conviene guardar documentación (factura, remito, número de orden) y canalizar reclamos por las vías habilitadas.

Si el producto tiene garantía del fabricante, esa vía puede ser relevante (más allá de la garantía comercial del vendedor), especialmente en electrónica y línea blanca.

El calendario judicial: acreedores y próximos pasos

La quiebra abre un cronograma formal: los acreedores (bancos, proveedores, exempleados) tienen una ventana para presentar créditos y verificaciones dentro del expediente. En notas sobre el caso se menciona como fecha 24 de junio para esa etapa, y luego un período posterior para que la sindicatura eleve informes.

En paralelo, se relevarán bienes y activos: mercadería, depósitos y también participaciones/activos industriales vinculados a la compañía, como plantas radicadas en Tierra del Fuego que se mencionan dentro del inventario a considerar.

¿Se termina todo o puede “volver” Garbarino?

Aunque el cierre de locales marca un punto final para la operación tradicional, hay un elemento que todavía puede tener valor: la marca. Distintos medios remarcan que Garbarino conserva reconocimiento y podría tratarse como activo intangible dentro de la quiebra, con chances de venta o licencia a terceros si la Justicia y la sindicatura avanzan por esa vía.

En otras palabras: puede terminar la empresa tal como se la conocía, pero el nombre podría sobrevivir en manos de otro operador, eventualmente con un modelo distinto (más digital, más acotado o con acuerdos comerciales).