Acciones y bonos, mercados argentinos, economía

El riesgo país mostró un repunte este miércoles 13 de mayo y llegó a los 510 puntos luego de haber tocado su nivel más bajo en cuatro meses el lunes. Este incremento, medido por el JP Morgan, respondió directamente a una caída en la cotización de los bonos soberanos en dólares que operan en los mercados internacionales.

A pesar de este retroceso puntual, el indicador mantiene una trayectoria favorable en el mediano plazo: desde los picos de 637 puntos registrados en marzo, el índice logró recortar más de 130 puntos. En lo que va de mayo 2026, la mejora acumulada alcanzó los 61 puntos impulsada en gran parte por la reciente suba de la calificación crediticia de Argentina por parte de la agencia Fitch.

Wall Street. Foto: REUTERS

En paralelo, la jornada no comenzó de la mejor manera para las empresas argentinas que cotizan en Nueva York. Las acciones locales en Wall Street mostraron caídas significativas destacándose los retrocesos en:

Globant : -7,2%.

Mercado Libre : -3,6%.

Cresud: -2,6%.

En el frente local, el dólar oficial en las pantallas del Banco Nación subió $5, alcanzando los $1410 para la venta. Por su parte, las cotizaciones financieras operaron con leves alzas: el dólar MEP se ubicó en $1422,09, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) se negoció a $1483,83.

El factor internacional en los bonos argentinos: inflación en Estados Unidos y cumbre clave entre Trump y Xi Jinping

El clima hostil para los bonos argentinos coincide con un escenario externo complejo. La inflación en Estados Unidos mostró una aceleración por encima de lo previsto, lo que encendió alarmas sobre posibles efectos secundarios por el aumento de los combustibles. A esto se suma la tensión en el mercado energético, con el barril de petróleo acercándose a los US$110.

Donald Trump y Xi Jinping durante su encuentro en octubre de 2025. Foto: REUTERS

En tanto, toda la atención de los inversores se trasladó a la cumbre entre Donald Trump y Xi Jinping. Sin embargo, las expectativas sufrieron un golpe tras las recientes declaraciones del mandatario estadounidense, quien afirmó que no requiere la asistencia de China para resolver el conflicto con Irán enfriando las posibilidades de una tregua diplomática rápida en ese frente.