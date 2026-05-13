Luis Caputo Foto: Foto: Agencia NA / Claudio Fanchi

A través del Ministerio de Economía, el Gobierno lanzará una nueva licitación de deuda en el mercado doméstico este miércoles 13 de mayo ofreciendo instrumentos tanto en moneda local como en dólares. El objetivo principal es refinanciar compromisos por $11,2 billones y captar divisas para blindar los próximos pagos de la deuda externa.

La jornada del miércoles 13 de mayo será de movimientos por parte del Ministerio de Economía a cargo de Luis Caputo. En cuanto a la oferta en dólares, el Tesoro vuelve a poner sobre la mesa títulos con vencimiento en 2027 y 2028. Sin embargo, a diferencia de la operación anterior, se restablecieron los topes de colocación: se podrán adjudicar hasta US$150 millones por cada serie con un cupo extra de US$100 millones para la segunda vuelta.

Desde la consultora Outlier, señalaron que esta limitación resulta llamativa considerando que el Gobierno aún debe reunir una suma importante para los vencimientos de julio de los bonos Bonares y Globales, sin afectar las reservas del Banco Central. Al 7 de mayo, tras los giros al FMI, el Tesoro contaba con apenas US$534 millones en su cuenta del BCRA, una cifra lejana a los US$4.200 millones que vencen en julio entre capital e intereses.

Santiago Bausili y Luis Caputo. Foto: NA

En el frente de la moneda nacional, el Ejecutivo busca renovar los vencimientos de la semana apoyado en una liquidez de $8,4 billones que mantiene depositada en la autoridad monetaria. Para seducir a los inversores, se ofrecen:

Bonos CER (ajustables por inflación) a 2027.

Letras capitalizables ( Lecaps ) a septiembre.

Títulos Dollar Linked .

Un nuevo Bono Dual con vencimiento en junio de 2028.

Analistas de PPI explican que el lanzamiento de este nuevo bono dual está diseñado específicamente para los bancos, ya que la estructura basada en la tasa Tamar (promedio de plazos fijos mayoristas) resulta muy atractiva para su esquema de fondeo. No obstante, para inversores generales, sugieren mantener la mirada en los instrumentos que ajustan por inflación.

Como paso previo a esta licitación, el Tesoro realizó un canje de letras que estaban en manos del Banco Central y vencían a fines de mayo por un monto estimado de $4,4 billones. A cambio, el organismo recibió una canasta de bonos que incluye títulos capitalizables y activos vinculados al valor del dólar, que habitualmente utiliza para regular el mercado cambiario.

Desde EEUU, Caputo reafirmó el plan económico del Gobierno con la promesa de la baja de impuestos: “Ahora estamos en una posición mucho mejor”

En el marco de las Reuniones de Primavera del FMI y el Banco Mundial, la cúpula económica argentina encabezó un encuentro con inversores para detallar los avances del programa financiero. El ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili, confirmaron que el plan oficial no sufrirá desviaciones y que el foco está puesto en la recuperación de la competitividad.

Durante su presentación, Caputo enfatizó que la prioridad del Ejecutivo es “reducir lo que llamamos el costo argentino” y precisó que para lograrlo se apuntará a tres ejes. “Bajar impuestos, reducir regulaciones y mejorar la logística”, detalló.

El ministro subrayó el respaldo político obtenido en las urnas para garantizar la continuidad de las medidas. “Esta es la primera vez que tomamos este camino y no nos vamos a mover ni un centímetro de él para continuar con nuestras reformas estructurales. Ahora estamos en una posición mucho mejor porque después de las elecciones de medio término tenemos un Congreso mucho más alineado con nuestras políticas. Así que eso también nos permitirá seguir enviando leyes al Congreso para continuar en este camino de reformas”, insistió.