Banco Provincia lanza créditos para damnificados por el temporal en la Costa Atlántica:

Banco Provincia Foto: Instagram @banco_provincia

El Banco Provincia lanzó préstamos especiales orientados a brindar financiamiento con condiciones preferenciales y períodos de gracia para acompañar a los sectores damnificados por el temporal en la Costa Atlántica. El organismo bancario considera que estos créditos son una herramienta central para acelerar la recuperación económica en zonas afectadas, recomponer infraestructura y sostener la actividad productiva, sobre todo entre los balnearios y comercios costeros bonaerenses.

“En momentos difíciles como los que atravesaron muchas localidades de la Costa Atlántica, Banco Provincia tiene la responsabilidad de brindar herramientas concretas en condiciones accesibles para acompañar a quienes fueron afectados”, afirmó Juan Cuattromo, presidente de Banco Provincia. Y agregó: “Estos préstamos buscan que las familias, los comercios y las pymes puedan recuperarse rápidamente. Nuestra prioridad es cuidar el trabajo, sostener la producción y ayudar a reconstruir lo que se perdió”.

Temporal en Pinamar. Foto: X @fundadorgesell

Quiénes pueden solicitar los créditos especiales del Banco Provincia

Familias, comercios, pymes y emprendimientos productivos damnificados serán quienes puedan solicitar estos créditos especiales en todas las sucursales del Banco Provincia. El objetivo principal del mismo es cubrir la reparación de viviendas y locales, reponer los bienes dañados y recuperar el capital de trabajo en empresas.

Requisitos y validación para acceder al beneficio bancario

Los requisitos que impone el BAPRO para recibir el beneficio bancario a aquellos afectados por la tormenta son:

Presentar una declaración jurada (DDJJ) que acredite los daños sufridos.

Acompañar la solicitud con documentación respaldatoria (presupuestos, fotos, etc.).

Los clientes van a recibir una visita de personal del banco al establecimiento para verificar las condiciones declaradas.

Requisitos y validación para acceder al beneficio bancario

Montos y plazos de devolución de los préstamos

Las características principales de este préstamo son que se extiende hasta 48 meses, con un período de gracia de 12 meses para el pago de capital destinado a reparar los daños ocasionados por fenómenos naturales.

Personas jurídicas (empresas):

Hasta $40 millones.

Tasa fija del 26% anual.

Personas humanas:

Hasta $10 millones.

Tasa fija del 28% anual.

Provincia Microcréditos:

Hasta el equivalente a 50 salarios mínimos.

Tasa del 34% anual.

Montos en pesos argentinos

En cuanto al acompañamiento a los gobiernos locales, los municipios tienen disponibles líneas para financiar la adquisición de bienes u obras de infraestructura, en préstamos o a través de leasing. En ambos casos, de haber solicitudes, se bonificarán 5 puntos porcentuales (p.p) sobre la tasa, lo que permitirá fortalecer la capacidad de respuesta ante este tipo de emergencias.