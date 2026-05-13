Trenes. Foto: NA

El transporte público en Argentina es uno de los rubros más buscados por la gente para estar al tanto de las novedades de los servicios de trenes, colectivos y subtes. En este contexto, se supo que el Gobierno aumentará nuevamente las tarifas de trenes desde el próximo 18 de mayo con la diferencia vigente entre la Tarjeta SUBE registrada y sin registrar y la tarifa social.

Aumenta el tren desde el 18 de mayo: a cuánto llegará el boleto

Con SUBE registrada : pasará de $280 a $330

Sin SUBE registrada : $660

Pagando en efectivo: $1100 respectivamente.

Este incremento en las tarifas formará parte del primer tramo del aumento del 91,39% de la Secretaría de Transporte que establecieron tras un período de consulta ciudadana. En septiembre de 2026, el boleto alcanzará los $530, teniendo en cuenta que el último aumento fue en septiembre del 2024.

Tren Belgrano Sur. Foto: X / @Infobelgranosur.

De esta manera, las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte y Sur aumentarán un 18% a partir del 18 de mayo y las tarifas quedan de la siguiente forma:

Boleto mínimo: $330

Boleto segundo sección (entre 12 y 24 kilómetros): $429

Boleto tercera sección (más de 24 kilómetros): $528

Boleto en efectivo por ventanilla: $1100

Tarjeta SUBE, colectivo. Foto: imagen creada con ChatGPT para Canal 26.

Qué pasará con la tarifa social de los trenes: ¿mantienen su descuento?

La Tarifa Social de los trenes se mantiene con un descuento del 55% para sus beneficiarios con SUBE nominalizada:

Boleto mínimo: $148,50

Tarifa segunda sección: $185,25

Tarifa tercera sección: $227,25

Cuánto aumentan los trenes en junio, julio, agosto y septiembre de 2026

Las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte y Sur percibirán un aumento de hasta 90% de mayo a septiembre, según el cronograma de subas graduales que dispuso el Ministerio de Transporte.

Tren Sarmiento Foto: Wikipedia

El boleto mínimo de julio a septiembre percibirá estos cambios: