Alerta en el transporte público: así quedarán las tarifas de los trenes a partir del 18 de mayo
Los trenes sufrirán un progresivo aumento del 91% de mayo a septiembre con la diferencia vigente entre la Tarjeta SUBE registrada y sin registrar y la tarifa social.
El transporte público en Argentina es uno de los rubros más buscados por la gente para estar al tanto de las novedades de los servicios de trenes, colectivos y subtes. En este contexto, se supo que el Gobierno aumentará nuevamente las tarifas de trenes desde el próximo 18 de mayo con la diferencia vigente entre la Tarjeta SUBE registrada y sin registrar y la tarifa social.
Aumenta el tren desde el 18 de mayo: a cuánto llegará el boleto
- Con SUBE registrada: pasará de $280 a $330
- Sin SUBE registrada: $660
- Pagando en efectivo: $1100 respectivamente.
Este incremento en las tarifas formará parte del primer tramo del aumento del 91,39% de la Secretaría de Transporte que establecieron tras un período de consulta ciudadana. En septiembre de 2026, el boleto alcanzará los $530, teniendo en cuenta que el último aumento fue en septiembre del 2024.
De esta manera, las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte y Sur aumentarán un 18% a partir del 18 de mayo y las tarifas quedan de la siguiente forma:
- Boleto mínimo: $330
- Boleto segundo sección (entre 12 y 24 kilómetros): $429
- Boleto tercera sección (más de 24 kilómetros): $528
- Boleto en efectivo por ventanilla: $1100
Qué pasará con la tarifa social de los trenes: ¿mantienen su descuento?
La Tarifa Social de los trenes se mantiene con un descuento del 55% para sus beneficiarios con SUBE nominalizada:
- Boleto mínimo: $148,50
- Tarifa segunda sección: $185,25
- Tarifa tercera sección: $227,25
Cuánto aumentan los trenes en junio, julio, agosto y septiembre de 2026
Las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte y Sur percibirán un aumento de hasta 90% de mayo a septiembre, según el cronograma de subas graduales que dispuso el Ministerio de Transporte.
El boleto mínimo de julio a septiembre percibirá estos cambios:
- En junio, la tarifa pasará de $330 a $380.
- El boleto llegará a $430 en julio.
- En agosto, el pasaje mínimo costará $480.
- Por último, en septiembre el boleto mínimo en el tren llegará a $530.