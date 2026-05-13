Romina Muscari
Por Romina Muscari
miércoles, 13 de mayo de 2026, 15:23
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Trenes.
Trenes. Foto: NA

El transporte público en Argentina es uno de los rubros más buscados por la gente para estar al tanto de las novedades de los servicios de trenes, colectivos y subtes. En este contexto, se supo que el Gobierno aumentará nuevamente las tarifas de trenes desde el próximo 18 de mayo con la diferencia vigente entre la Tarjeta SUBE registrada y sin registrar y la tarifa social.

Aumenta el tren desde el 18 de mayo: a cuánto llegará el boleto

  • Con SUBE registrada: pasará de $280 a $330
  • Sin SUBE registrada: $660
  • Pagando en efectivo: $1100 respectivamente.

Este incremento en las tarifas formará parte del primer tramo del aumento del 91,39% de la Secretaría de Transporte que establecieron tras un período de consulta ciudadana. En septiembre de 2026, el boleto alcanzará los $530, teniendo en cuenta que el último aumento fue en septiembre del 2024.

Tren Belgrano Sur. Foto: X / @Infobelgranosur.

De esta manera, las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte y Sur aumentarán un 18% a partir del 18 de mayo y las tarifas quedan de la siguiente forma:

  • Boleto mínimo: $330
  • Boleto segundo sección (entre 12 y 24 kilómetros): $429
  • Boleto tercera sección (más de 24 kilómetros): $528
  • Boleto en efectivo por ventanilla: $1100
Tarjeta SUBE, colectivo. Foto: imagen creada con ChatGPT para Canal 26.

Qué pasará con la tarifa social de los trenes: ¿mantienen su descuento?

La Tarifa Social de los trenes se mantiene con un descuento del 55% para sus beneficiarios con SUBE nominalizada:

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  • Boleto mínimo: $148,50
  • Tarifa segunda sección: $185,25
  • Tarifa tercera sección: $227,25

Cuánto aumentan los trenes en junio, julio, agosto y septiembre de 2026

Las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte y Sur percibirán un aumento de hasta 90% de mayo a septiembre, según el cronograma de subas graduales que dispuso el Ministerio de Transporte.

Tren Sarmiento Foto: Wikipedia

El boleto mínimo de julio a septiembre percibirá estos cambios:

  • En junio, la tarifa pasará de $330 a $380.
  • El boleto llegará a $430 en julio.
  • En agosto, el pasaje mínimo costará $480.
  • Por último, en septiembre el boleto mínimo en el tren llegará a $530.