Esta semana se confirmó un nuevo aumento para empleadas domésticas a partir de marzo 2026. La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CTCP) acordó un incremento del 3%, distribuido entre febrero y marzo, para las remuneraciones horarias y mensuales mínimas del personal que realiza este tipo de tareas.

Se confirmó un nuevo aumento para empleadas domésticas a partir de marzo 2026. Foto: Unsplash

La actualización salarial se repartirá en dos tramos, por lo que los sueldos del personal doméstico tendrán una suba del 1,5% en febrero sobre la remuneración vigente y del 1,5% en marzo.

Las subas serán remunerativas y se aplicarán de manera acumulativa. Además, se acordó el pago de bonos extraordinarios durante ambos meses, con montos diferenciados que van desde $8.000 a $20.000, según la carga horaria semanal.

Las subas serán remunerativas y se aplicarán de manera acumulativa. Foto: Foto generada con IA

A la espera de la homologación de la Secretaría de Trabajo, el aumento derivado de la negociación paritaria también incluyó un acuerdo entre las partes para volver a reunirse en abril a discutir la actualización de los salarios.

Los montos del bono según carga horaria a cobrar en febrero y marzo

Personal con más de 16 horas semanales: $20.000

Personal con 12 y 16 horas semanales: $11.500

Personal con hasta 12 horas semanales: $8.000

Cómo quedan los salarios con la suba en febrero

Supervisores con retiro: $3.953,99 la hora y $493.250,51 el mes trabajado

Supervisores sin retiro: $4.317,86 la hora y $547.807,65 el mes

Personal para tareas específicas con retiro: $3.751,59 la hora y $459.265,69 el mes

Personal para tareas específicas sin retiro: $4.100,04 la hora y $509.632,55 el mes

Caseros: $3.546,66 la hora y $448.433,64 el mes

Asistencia y cuidado de personas con retiro: $3.952,85 la hora y $448.433,64 el mes

Asistencia y cuidado de personas sin retiro: $3.546,66 la hora y $498.106,74 el mes

Personal para tareas generales con retiro: $3.546,66 la hora y $404.702,97 el mes

Personal para tareas generales sin retiro: $3.298,88 la hora y $448.433,64 el mes

Cómo quedan los salarios con la suba en marzo