Personal doméstico: cómo quedaron los salarios tras el aumento, de cuánto es el bono y cómo se paga
Nuevos incrementos y sumas fijas impactan en la liquidación de sueldos y en los costos del servicio domiciliario. Los detalles del acuerdo y cuándo vuelven a reunirse.
Esta semana se confirmó un nuevo aumento para empleadas domésticas a partir de marzo 2026. La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CTCP) acordó un incremento del 3%, distribuido entre febrero y marzo, para las remuneraciones horarias y mensuales mínimas del personal que realiza este tipo de tareas.
La actualización salarial se repartirá en dos tramos, por lo que los sueldos del personal doméstico tendrán una suba del 1,5% en febrero sobre la remuneración vigente y del 1,5% en marzo.
Las subas serán remunerativas y se aplicarán de manera acumulativa. Además, se acordó el pago de bonos extraordinarios durante ambos meses, con montos diferenciados que van desde $8.000 a $20.000, según la carga horaria semanal.
A la espera de la homologación de la Secretaría de Trabajo, el aumento derivado de la negociación paritaria también incluyó un acuerdo entre las partes para volver a reunirse en abril a discutir la actualización de los salarios.
Los montos del bono según carga horaria a cobrar en febrero y marzo
- Personal con más de 16 horas semanales: $20.000
- Personal con 12 y 16 horas semanales: $11.500
- Personal con hasta 12 horas semanales: $8.000
Cómo quedan los salarios con la suba en febrero
- Supervisores con retiro: $3.953,99 la hora y $493.250,51 el mes trabajado
- Supervisores sin retiro: $4.317,86 la hora y $547.807,65 el mes
- Personal para tareas específicas con retiro: $3.751,59 la hora y $459.265,69 el mes
- Personal para tareas específicas sin retiro: $4.100,04 la hora y $509.632,55 el mes
- Caseros: $3.546,66 la hora y $448.433,64 el mes
- Asistencia y cuidado de personas con retiro: $3.952,85 la hora y $448.433,64 el mes
- Asistencia y cuidado de personas sin retiro: $3.546,66 la hora y $498.106,74 el mes
- Personal para tareas generales con retiro: $3.546,66 la hora y $404.702,97 el mes
- Personal para tareas generales sin retiro: $3.298,88 la hora y $448.433,64 el mes
Cómo quedan los salarios con la suba en marzo
- Supervisores con retiro: $4.013,30 la hora y $500.649,26 el mes trabajado
- Supervisores sin retiro: $4.382,63 la hora y $556.024,76 el mes
- Personal para tareas específicas con retiro: $3.807,87 la hora y $466.154,67 el mes
- Personal para tareas específicas sin retiro: $4.161,54 la hora y $517.277,03 el mes
- Caseros: $3.599,86 la hora y $455.160,14 el mes
- Asistencia y cuidado de personas con retiro: $4.012,14 la hora y $455.160,14 el mes
- Asistencia y cuidado de personas sin retiro: $3.599,86 la hora y $505.578,34 el mes
- Personal para tareas generales con retiro: $3.599,86 la hora y $410.773,52 el mes
- Personal para tareas generales sin retiro: $3.348,37 la hora y $455.160,14 el mes.