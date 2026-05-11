Una cervecería artesanal bajó la persiana y fue puesta a remate en Mar del Plata Foto: NA (Remates Raimondi)

La caída del consumo sigue golpeando a distintos rubros y la cerveza artesanal aparece entre los sectores más afectados. En Mar del Plata, la cervecería artesanal El Refugio, ubicada en Rodríguez Peña 3002, cerró sus puertas y sus instalaciones fueron puestas a remate online, en medio de un contexto de retracción económica y menor movimiento en bares y comercios gastronómicos.

La subasta fue organizada por Remates Raimondi y contempló desde mobiliario hasta equipamiento utilizado para la producción y despacho de cerveza artesanal. Según figura en la publicación oficial, el remate se desarrolló de manera online y los interesados pudieron asistir previamente al lugar para revisar el estado de los productos incluidos.

La situación ocurre en medio de un contexto complejo para el sector. Desde la Cámara de Cerveceros Artesanales de Argentina (CCAA) señalaron que la actividad sufrió una caída acumulada del 30% en los últimos dos años. “La cerveza artesanal, sobre todas, ha caído un 20% en 2024 y un 10% adicional en 2025”, explicaron en la entidad.

El flyer que incluía los datos para participar de la subasta. Foto: NA (Remates Raimondi)

Cómo fue el remate de la cervecería artesanal marplatense

El catálogo difundido por la firma martillera muestra distintos lotes correspondientes a las instalaciones de la cervecería marplatense. Allí aparecieron barriles, mobiliario, mesas, elementos de trabajo y equipamiento utilizado habitualmente en este tipo de negocios gastronómicos.

Las condiciones publicadas indicaron que los bienes se vendieron en el estado en que se encontraban y sin garantía posterior. Además, se aclaró que el retiro y traslado de la mercadería corría por cuenta de cada comprador.

Dentro de la operatoria del remate también se especificó que al valor final se le suma una comisión del 10% más IVA y que, durante la subasta, la firma podía solicitar una seña equivalente al 30% de la compra mediante transferencia bancaria inmediata.