Locro criollo Foto: Instagram @cocinerosarg

Si ya estás pensando en el 25 de Mayo, hay una pregunta que se repite en todas las cocinas: ¿cuánto sale hacer un locro casero este año? La respuesta corta es que el presupuesto cambia mucho según dónde compres (supermercado, carnicería, verdulería o dietética) y, sobre todo, según qué cortes elijas.

Para que puedas planificar sin sorpresas, acá tenés una guía bien práctica: precios orientativos por ingrediente, una estimación de costo por olla, y un paso a paso de locro criollo rendidor para compartir (el espíritu del plato).

¿Qué ingredientes encarecen más el locro?

En un locro tradicional, la mayor parte del gasto suele estar en las carnes y embutidos, mientras que granos y verduras tienen menor peso en el total.

Según relevamientos recientes, los rangos de precios que más mueven la aguja son:

Pechito de cerdo: entre $7.600 y $8.600 por kilo.

Falda: entre $7.699 y $10.000 por kilo.

Panceta: suele ser el golpe al bolsillo: desde $28.000 y puede pasar $34.000 por kilo.

Chorizo colorado: se mueve aprox. entre $8.200 y $9.800 por kilo.

Chorizo de cerdo: puede variar bastante: desde $7.870 a $12.500 por kilo (a veces conviene más en carnicerías).

Locro. Foto: Wikipedia

En almacén, los básicos también muestran diferencias:

Maíz blanco: aprox. $2.900 a $4.650 por kilo.

Porotos (pallares): aprox. $9.000 a más de $14.000 por kilo (en dietéticas puede haber ventaja).

Y en verdulería, ojo con el salto entre comercios:

Zapallo anco: desde $700 hasta $2.250 por kilo.

Zanahoria: de $686 a $2.000 por kilo.

Morrón rojo: entre $4.299 y $6.000 por kilo.

Estimación rápida: ¿cuánto puede salir una olla “clásica”?

Para una receta criolla para 8 porciones, una versión muy usada incluye: 500 g de maíz, 300 g de porotos, 1 kg de zapallo, y un mix de carnes con falda, pechito, chorizo colorado y pancetas.

Con los rangos de precios relevados, solo en esos ingredientes principales (sin contar cebolla, puerro, condimentos y extras), la olla puede quedar aprox. entre $18.600 y $25.600, lo que da $2.300 a $3.200 por porción (estimación matemática armada a partir de cantidades de receta + rangos publicados).

Locro

Referencia útil para comparar: en Córdoba se publicó un cálculo de $54.200 para una olla de 10 personas ($5.420 por porción) con fuerte peso de carnes en el total, lo que muestra cuán distinto puede dar según región, cortes y tamaño de olla.

Receta de locro criollo rendidor (8 porciones)

Ingredientes base

500 g maíz blanco partido (remojado)

300 g porotos (remojados)

1 kg zapallo (cabutia o plomo)

2 cebollas + 2 puerros (parte blanca)

2 litros de caldo o agua

Carnes

500 g falda (o roast beef)

300 g pechito de cerdo

1 chorizo colorado

150 g panceta ahumada + 50 g panceta salada

Condimentos

Pimentón dulce, comino, sal y pimienta

Paso a paso para que salga espeso y bien “patrio”

Remojo: dejá maíz y porotos en agua varias horas (ideal, de un día para el otro) para que ablanden parejo. Primera cocción: herví maíz y porotos hasta que arranquen tiernos (fuego medio, olla grande). Base de sabor: en otra olla o sartén, dorá pancetas y sumá el chorizo colorado para perfumar. Vegetales + carnes: incorporá cebolla y puerro picados, luego falda y pechito; cociná lento y revolvé cada tanto. El “truco” del espesor: agregá el zapallo y dejá que se desarme con la cocción (ahí aparece la cremosidad). Condimentá al final: pimentón y comino (más sal/pimienta) cuando ya está “armado”, para controlar intensidad y no pasarte.

5 tips para gastar menos