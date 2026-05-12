Según un ranking, Argentina es una de los países más difíciles para invertir:

Argentina se presenta como uno de los países más complejos para invertir.

De acuerdo con un informe del Global Business Complexity Index (GBCI) elaborado por TMF Group, Argentina no es un lugar seguro para invertir y se ubicó entre los 10 países más complejos para hacer negocios. Esta información se desprende de la edición 2026 del ranking de GBCI, donde el país quedó posicionado en el puesto 9 de 81 jurisdicciones analizadas e incluso empeoró en dos posiciones su performance del 2025, donde había quedado 11°.

Argentina, entre las 10 economías más complejas para invertir. Foto: NA.

Esa posición 11° había sido su mejor desempeño desde que comenzó a elaborarse este índice internacional hace tres años.

Los problemas de Argentina que dificultan invertir, según el ranking

El estudio identifica como uno de los principales problemas la inestabilidad regulatoria. También la elevada carga administrativa y las crecientes exigencias fiscales, factores continúan socavando las intenciones de inversión de las grandes compañías, tanto nacionales como internacionales, lo que se traduce en menor ingreso de dinero para el país.

Además, el reporte remarcó que la incertidumbre política y económica registrada entre septiembre y octubre de 2025 -en plena etapa electoral- impactó directamente sobre el clima de negocios y contribuyó al deterioro de la posición argentina en el ranking global.

También el informe señaló muestras de cambio a partir de las elecciones legislativas y destacó que comenzó a percibirse una mayor voluntad política de avanzar con reformas orientadas a flexibilizar regulaciones y simplificar procesos administrativos. Según el análisis, si esas reformas logran sostenerse en el tiempo y se consolida la desaceleración inflacionaria observada durante 2024 y 2025, Argentina podría mejorar nuevamente su perfil como destino para inversiones internacionales.

América Latina, una de las regiones más complejas para invertir

El Global Business Complexity Index analiza 292 indicadores vinculados a impuestos, regulación laboral, aspectos contables y marcos legales. El objetivo es medir el nivel de complejidad operativa que enfrentan las empresas en cada país.

Mientras economías como Dinamarca, Hong Kong y Países Bajos aparecen entre las jurisdicciones más simples para hacer negocios, América Latina continúa mostrando elevados niveles de complejidad. De hecho, seis de los 10 países más difíciles para operar pertenecen a la región: México, Brasil, Colombia, Bolivia, Argentina y Perú.

América Latina es uno de los peores escenarios para la inversión.

El CEO global de TMF Group, Mark Weil, advirtió que el escenario económico internacional se encuentra cada vez más fragmentado y genera incertidumbre regulatoria para las compañías. En respuesta a este contexto, muchas empresas optaron por estrategias defensivas como subcontratación de servicios, reducción de personal, cierre de oficinas y congelamiento de contrataciones para reducir costos y adaptarse a marcos regulatorios más exigentes.