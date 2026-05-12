Las alternativas de ahorro para los usuarios en Argentina. Foto: Unsplash.

La fluctuación de los mercados financieros y la consecuente incertidumbre de los ahorristas está justificada frente a esta situación en donde determinadas herramientas financieras como los plazos fijos no logran igualar la devaluación de la moneda a partir de la inflación. De cara a este escenario, se abren otras posibilidades y las tasas de interés para ahorrar en pesos volvieron a actualizarse en la Argentina y el mercado financiero muestra una competencia cada vez más marcada entre bancos tradicionales, billeteras virtuales y fondos comunes de inversión.

Los ahorristas y las diferentes formas de obtener intereses. Foto: NA.

Tasas de interés de las billeteras virtuales y cuentas remuneradas

Tanto entidades bancarias como aplicaciones digitales ajustaron sus rendimientos para cuentas remuneradas, Fondos Comunes de Inversión (FCI) y plazos fijos online a 30 días. Hay que destacar que el dinamismo del mercado hace que las decisiones de los usuarios tengan que ser tomadas cada vez más rápido.

Las billeteras digitales se consolidaron como una de las alternativas más elegidas para administrar pesos en el corto plazo. Su principal atractivo es que permiten generar intereses diarios sobre el saldo disponible sin inmovilizar el dinero.

En el ranking actualizado, las principales tasas nominales anuales (TNA) se ubican de la siguiente manera:

Ualá: 27% TNA (cuenta remunerada)

Prex Argentina: 19,38% TNA (FCI money market)

Naranja X: 19% TNA (cuenta remunerada)

Cocos: 18,61% TNA (FCI)

Personal Pay: 18,47% TNA (FCI)

Mercado Pago: 18,36% TNA (FCI money market)

Mercado Pago, una de las billeteras virtuales más usadas por los ahorristas. Foto: Reuters (Rafael Henrique)

Cómo funcionan las cuentas remuneradas y los FCI

Las cuentas remuneradas acreditan intereses de manera diaria sobre el saldo depositado, sin necesidad de realizar una inversión separada. Esto las convierte en una alternativa intermedia entre una caja de ahorro tradicional y un producto financiero de inversión.

En paralelo, muchas billeteras utilizan FCI money market, que invierten en instrumentos de corto plazo y bajo riesgo. En estos casos, la rentabilidad no es fija, pero suele ser estable y con alta liquidez. El rescate del dinero generalmente se realiza en el día o dentro de las 24 a 48 horas.