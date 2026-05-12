Inflación en supermercados. Foto: NA

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer en los próximos días el dato de inflación correspondiente a abril de 2026. Según estimaciones de diversas consultoras privadas, el nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC) evidenciaría una desaceleración en comparación con marzo y volvería a situarse por debajo del 3% mensual.

El INDEC confirmó que el dato oficial de inflación de abril se dará a conocer el próximo jueves 14 de mayo a las 16. La publicación llega tras un marzo en el que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) marcó un 3,4%, el registro mensual más elevado de los últimos doce meses.

Qué estimaciones de inflación hacen las consultoras privadas

Equilibra: 2,4%

C&T Asesores Económicos: 2,4%

EcoGo: 2,5%

Econviews: 2,6%

REM (Banco Central): 2,6%

Qué servicios sufrieron más la inflación en el mes de abril 2026

Según los relevamientos privados, en abril se registraron incrementos significativos en distintos rubros, con especial incidencia en:

Alimentos y bebidas

Combustibles

Transporte público

Servicios

Nafta (10%)

Inflación en supermercados. Foto: NA

Cuál fue el dato de inflación del mes de marzo

El último dato oficial del INDEC había marcado una inflación del 3,4% en marzo. El rubro con mayor incremento fue Educación, traccionado por el comienzo del ciclo lectivo y el ajuste de las cuotas escolares. En tanto, también se registraron subas relevantes en:

Transporte

Vivienda y servicios

Alimentos

Restaurantes y hoteles

Una familia tipo necesitó ingresos superiores a $1,5 millones en CABA para no ser pobre

Las familias que viven en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires necesitaron durante abril de 2026 ingresos de al menos $1.513.033 para no caer bajo la línea de pobreza y más de $2.384.515 para ser consideradas de clase media. El informe fue realizado por el Instituto de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA).

Los datos fueron difundidos por el organismo estadístico porteño en base a una familia tipo integrada por dos adultos y dos menores. El informe mostró además que las canastas básicas que determinan los niveles de pobreza e indigencia registraron aumentos inferiores a la inflación mensual de abril en la Ciudad.

Cuánto necesitó una familia para no ser pobre. Foto: NA

Mientras el índice de inflación porteño se ubicó en 2,5% durante el cuarto mes del año, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que marca el umbral de indigencia, subió apenas 1%. Por su parte, la Canasta Básica Total (CBT), utilizada para medir la pobreza, avanzó 1,77%.

De esta manera, la línea de indigencia aumentó un 0,79% en abril y quedó establecida en $821.208 para una familia tipo. En tanto, la línea de pobreza creció 1,55% y alcanzó los $1.513.033.