Wall Street. Foto: REUTERS

Wall Street se vio impactado y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, caía hasta un 1,4 % después de conocer que la inflación en Estados Unidos aumentó en abril hasta el 3,8 % interanual, el nivel más alto desde mayo de 2023.

El Dow Jones perdía 365 puntos, hasta los 49.349; S&P 500 cedía un 0,33%, hasta los 7.388 enteros, y Nasdaq restaba un 0,34%, hasta las 26.184 unidades.

De hecho, el petróleo intermedio de Texas superaba de nuevo la barrera de los 100 dólares el barril, de la que había bajado motivada por el optimismo ante un posible acuerdo de paz entre Washington y Teherán.

Los mercados operan a la baja ante el conflicto en Medio Oriente. Foto: NA.

Los contratos de futuros del WTI para el mes de junio, el crudo de referencia en EE.UU., sumaban un 3,51% al cierre anterior, tras alcanzar los 101,51 dólares el barril.

En otros mercados, el oro, considerado activo refugio, caía un 0,49%, hasta los 4.705 dólares la onza, y la plata perdía un 0,08 %, hasta los 85,88 dólares.

En la Argentina, el Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires bajaba 1,3%, en los 2.793.000 puntos, mientras que los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- restan un 0,3% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan sube tres unidades para la Argentina, en los 499 puntos básicos.

Merval, acciones argentinas

Ante el mencionado impacto en el petróleo, YPF ganaba 0,6%, a USD 45,21, Vista Energy asciende un 3,3% y Tenaris avanza 0,5 por ciento.

El dato que impactó en el mundo

El IPC publicado por el Buró de Estadísticas Laborales de EE.UU. superó los pronósticos del mercado, que ya preveían que siguiese al alza, sobre todo por el encarecimiento de la energía por la guerra de Irán y el estrecho de Ormuz.

La inflación subyacente, que excluye los índices de energía y los alimentos, también aumentó al 2,8%, dos décimas más que en marzo.

Inflación ene Estados Unidos. Foto: Reuters.

“En esta oportunidad, la mayor contribución a la variación mensual se dio en el segmento de servicios (0,3 punto), que superaron a energía (0,27 punto) después de lo que había sido la fuerte contribución de este último a la suba de marzo. Al respecto, los servicios se aceleraron hacia el 0,5% mensual desde el 0,23% mensual, mientras que energía se desaceleró desde el 10,9% mensual previo hacia el 3,81% mensual”, detallaron los analistas.