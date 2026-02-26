ARCA y monotributistas Foto: Foto generada con IA

Durante 2025 y 2026, miles de monotributistas comenzaron a recibir notificaciones inesperadas de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el organismo que reemplazó a la AFIP en la fiscalización del Monotributo. Estas alertas informan recategorizaciones automáticas, ajustes retroactivos e incluso exclusiones del régimen simplificado, muchas veces derivadas de movimientos en billeteras virtuales como Mercado Pago, Naranja X o Personal Pay.

El foco del organismo está puesto en un sistema informático denominado MOREO (Monotributo – Recategorización de Oficio), que cruza datos de los contribuyentes con la información enviada mensualmente por las plataformas digitales. El sistema suma todos los ingresos detectados, los compara con la facturación declarada y, ante una diferencia significativa, presume ventas no registradas. Eso desencadena una recategorización automática o una exclusión.

Por qué ARCA excluye o recategoriza

Las notificaciones de ARCA suelen indicar que el contribuyente superó los parámetros de su categoría, ya sea por ingresos más altos, gastos personales incompatibles, acreditaciones bancarias elevadas o compras que no coinciden con su nivel de actividad. Estos criterios están contemplados tanto en la normativa del régimen simplificado como en la fiscalización sistémica realizada por la agencia.

En casos recientes, ARCA utilizó la información de billeteras virtuales de 2024 y 2025 para detectar inconsistencias entre lo declarado y lo realmente percibido. Esto significó una ola de recategorizaciones de oficio que afectó a trabajadores independientes, profesionales y pequeños comerciantes.

Cómo enterarse de la exclusión o recategorización

El contribuyente es notificado en su Domicilio Fiscal Electrónico, donde se detalla el motivo del cambio y el período analizado. Es fundamental revisar este buzón digital, ya que los plazos para apelar son muy estrictos. En general, los monotributistas cuentan con 15 días para presentar un descargo ante la notificación de exclusión de pleno derecho o recategorización de oficio.

Cómo apelar una exclusión o recategorización de ARCA

El proceso de apelación es administrativo y debe realizarse de manera digital. Según las guías oficiales y las recomendaciones de especialistas, los pasos son los siguientes:

1. Preparar la documentación

Es necesario reunir comprobantes que justifiquen los movimientos detectados:

transferencias entre cuentas propias

reintegros de compras

ingresos no alcanzados por el Monotributo

comprobantes de ventas facturadas

constancias de ingresos adicionales compatibles

Estos elementos son fundamentales para demostrar que los montos observados no corresponden a actividad económica gravada.

2. Presentar el descargo por “Presentaciones Digitales”

Dentro del portal oficial, el contribuyente debe ingresar con CUIT y clave fiscal y elegir la opción:

“Exclusión de oficio del Monotributo – Apelación en término”

o, si el plazo ya venció:

“Recurso fuera de término”.

En este paso se adjunta toda la evidencia respaldatoria y se expone la argumentación.

De qué se trata el nuevo régimen anunciado este 1° de diciembre. Foto: GN Noticias

3. Seguir el trámite ante ARCA

El organismo analiza la presentación y puede requerir información adicional. Si el descargo es aceptado, el contribuyente recupera su categoría previa. En otros casos, ARCA mantiene la recategorización o la exclusión.

Un contexto cada vez más estricto

Desde 2026, ARCA reforzó el control sistémico y analiza al contribuyente de manera integral, no solo por transacciones aisladas. Por eso, revisar periódicamente las notificaciones, controlar los ingresos declarados y ordenar los movimientos financieros se vuelve imprescindible para evitar sanciones.