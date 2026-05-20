ARCA, ex AFIP. Foto: NA

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) resolvió dejar de apelar los fallos judiciales que impiden aplicar el impuesto a las Ganancias sobre haberes jubilatorios, luego de la reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia a favor de jubilados y pensionados.

La medida fue oficializada mediante la Instrucción General 4/2026 SDGASJ, en la que el organismo reconoció el criterio sostenido por el máximo tribunal y decidió adecuar su estrategia judicial para evitar nuevas apelaciones o desistir de las que aún están pendientes de resolución.

Según la información oficial, la decisión se basa en el antecedente “García, María Isabel c/ AFIP”, resuelto por la Corte Suprema el 26 de marzo de 2019. En ese fallo, el tribunal declaró la inconstitucionalidad de distintos artículos de la Ley de Impuesto a las Ganancias aplicados sobre jubilaciones.

Jubilados y pensionados. Foto: Foto generada con IA Canal 26

Los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco sostuvieron entonces que el cobro del tributo sobre haberes previsionales vulneraba el principio constitucional de igualdad en casos de jubilados en situación de vulnerabilidad por edad o salud.

La Corte consideró que “el envejecimiento y la discapacidad son causas determinantes de vulnerabilidad” y ordenó reintegrar las sumas retenidas a la demandante, una jubilada de 79 años con graves problemas de salud, cuyos descuentos llegaban al 31,94% de sus ingresos.

En la resolución firmada el 15 de mayo por el subdirector general de Asuntos Jurídicos del organismo, Gustavo Heber Paturlannes, se instruyó a los representantes fiscales a no presentar recursos extraordinarios ni recursos de queja en este tipo de expedientes. Además, en las causas ya iniciadas deberán desistir de las apelaciones que todavía no hayan sido resueltas.

De qué se trata el nuevo régimen anunciado este 1° de diciembre. Foto: GN Noticias

El texto también establece que, cuando las cámaras federales rechacen de manera reiterada las apelaciones del organismo, los representantes fiscales deberán aceptar las sentencias sobre la cuestión de fondo y continuar únicamente las discusiones vinculadas a honorarios y costas, “con el objeto de no generar mayores erogaciones a cargo del Fisco Nacional”.

La decisión no alcanzará a causas impulsadas por asociaciones o colegios sin legitimación activa ni a expedientes en los que el organismo considere que existen circunstancias particulares que podrían modificar el criterio judicial.