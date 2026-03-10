Impuesto a las ganancias y bienes personales Foto: Foto generada con IA

El 2026 llega con una batería de actualizaciones impositivas que impactarán directamente en el bolsillo de trabajadores, familias, inversores y empresas. Tanto el Impuesto a las Ganancias como Bienes Personales se ajustan siguiendo la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), mecanismo que busca evitar que la inflación empuje a contribuyentes hacia escalas más altas sin que hayan tenido un aumento real en su patrimonio o sus ingresos. Según datos de iProfesional y Canal C, la actualización aplicada para 2026 se basa en un incremento interanual del 31,31%, correspondiente al IPC de octubre publicado por el INDEC.

Bienes Personales: sube el mínimo no imponible y cambia la escala

Para las declaraciones juradas de mayo 2026, el mínimo exento de Bienes Personales aumenta a aproximadamente $384,7 millones, mientras que el tope para la casa habitación asciende a cerca de $1.346 millones, lo que permitirá que una mayor cantidad de familias queden fuera del tributo a pesar del alza nominal en el valor de los inmuebles.

Las alícuotas también se recalibran manteniendo la estructura progresiva:

0,50% para los patrimonios más bajos dentro del impuesto (o 0% para “cumplidores”).

0,75% para tramos medios (0,25% para cumplidores).

1% para patrimonios más altos (0,5% para cumplidores).

Además, se elimina el tramo del 1,25%, considerado históricamente uno de los más gravosos para patrimonios altos.

Impuesto a las Ganancias para personas humanas: pocas modificaciones, pero importantes

Para los trabajadores en relación de dependencia, no se modifican las deducciones tradicionales, aunque sí se actualiza el tope para deducción de seguros de vida, que alcanza los $753.421,89.

Según informes recientes, el ajuste de deducciones personales puede generar reintegros en los primeros meses del año si las empresas aplicaron tablas desactualizadas, ya que la normativa obliga a recalcular retenciones de manera retroactiva al 1° de enero. Esto podría derivar en devoluciones de montos retenidos de más en los primeros sueldos de 2026.

Ganancias para empresas: nueva escala desde enero de 2026

Las sociedades enfrentarán una escala de tres tramos:

25% para utilidades hasta $133,2 millones .

30% para ganancias entre $133,2 millones y $1.332 millones .

35% para montos superiores.

Este esquema mantiene la lógica vigente, aunque actualizado a los valores inflacionarios para evitar distorsiones.

¿Qué significa todo esto para los contribuyentes?

En términos generales, los cambios buscan:

Evitar que la inflación incremente artificialmente la carga tributaria .

Reducir la cantidad de personas alcanzadas por Bienes Personales gracias a la suba del mínimo no imponible.

Ajustar de forma más realista las retenciones de Ganancias en salarios.

Mantener incentivos para contribuyentes cumplidores.

En conjunto, las actualizaciones para 2026 ofrecen un escenario impositivo más alineado con la realidad económica del país y con la dinámica inflacionaria, aunque su impacto será diferente según el perfil de cada contribuyente.