Por cierre, Ediciones de la Flor liquida en la Feria del Libro:

Stand en la Feria del Libro de Ediciones de la Flor Foto: Veronica Bellomo

La editorial Ediciones de la Flor cierra sus puertas después de 60 años en el rubro y de publicar durante décadas la exitosa tira de Mafalda y otros ejemplares de Quino. Por esto, liquida en su stand de la Feria del Libro varios ejemplares a precios bajos: 5, 8 y 15 mil pesos.

“Cincuenta Ferias y una sola Flor” dice el mensaje de despedida en el stand que la editorial creada en 1966 por Daniel Divinsky y Ana María Kuki Miller. El año pasado recibió un duro golpe al perder los derechos de uno de sus productos más duraderos, Mafalda, y quedó “herida de muerte” -dicen desde la compañía-. Nuestros autores más importantes han sido nuestra familia, pero sus herederos eligieron otros rumbos”.

Qué libros liquida Ediciones de la Flor en la Feria del Libro

Fauna y Desplazamientos , de Mario Levrero, a 8000 pesos

Prohibido escupir sangre , de Guillermo Saccomanno, a 8000

Bajo las jubeas en flor , de Angélica Gorodischer, a 10.000

El traductor, de Salvador Benesdra, a 15.000

Hay una mesa en la que se liquidan libros a 5000 pesos, entre los que se destacan: Arnulfo o los infortunios, de Daniel Guebel; El collar del perro, de Rubem Fonseca; Coche negro, caballos blancos, de Ernesto Schoo; El palacio de la noche, de Pablo de Santis y Emergentes, una recopilación de las entrevistas de María Esther Gilio.

También hay una mesa de humor gráfico con la mayoría de los libros en 5000 pesos, que tiene las historietas de Jorge Varlotta-Mario Levrero, Daniel Paz & Rudy, Crist y Carlos Garaycochea.

Algunos de los trabajos publicados por Ediciones de la Flor. Foto: Ediciones de la Flor

Los motivos del cierre

El año pasado los sobrinos y herederos de Quino anunciaron que toda la obra de Joaquín Lavado pasaría al sello Sudamericana (de la multinacional Penguin Random House). Esto representó para la pequeña editorial un bache profundo ya que “Mafalda” era uno de sus principales “long sellers”.

A esto se sumó la caída en el consumo, el aumento en los costos, los cambios en los modos de editar, la edad de la dueña (82 años) y la falta de sucesores, ya que su hijo se dedica a la música.

Ana María Kuki Miller en la Feria del Libro. Foto: Feria del Libro

En el stand de la Feria, De la Flor hace un emotivo repaso por la historia del sello, además de poder llevarse todo lo que les queda en stock y a precios bajísimos. Algunos desde $ 5.000 como “La Mary”, de Emilio Perina. También están “Mi padre”, de Arturo Carrera; “Sentimientos completos”, de César Fernández Moreno, “Arnulfo o los infortunios de un príncipe”, de Daniel Guebel o “El palacio de la noche, de Pablo de Santis.

Siempre de avanzada, fueron los que publicaron en español la primera novela de Umberto Eco, “El nombre de la rosa”; fueron los responsables de que los cuentos y novelas de Roberto Fontanarrosa y Griselda Gambaro llegaran al gran público. “Editar libros en la Argentina siempre fue una carrera con vallas y hasta aquí hemos llegado a los saltos”, se lee en el stand 1509 de la Feria, en el Pabellón Amarillo.

“Hoy la tecnología y el estado de la economía exigen nuevos y muy diferentes desafíos, que resultan determinantes para una editorial que ha mantenido su independencia como bandera. Es nuestra última feria, y nuestro último año de actividad. Nos despedimos, sabiendo que nuestro legado vive en las nuevas editoriales fundadas por jóvenes que crecieron con nuestros libros, y que esos libros que editamos con convicción y amor todos estos años, seguirán en las bibliotecas y la memoria de nuestros lectores. Gracias a ustedes por ser parte de estos 60 años de nuestra historia”.