Confirmaron el pago del bono de $70.000 para jubilados y pensionados en mayo:

ANSES jubilados. Foto: Foto generada con IA

El Gobierno oficializó este miércoles el otorgamiento del bono previsional de $70.000 en mayo, para jubilados que perciban el haber mínimo y pensionados, mediante el Decreto 292/2026, publicado en el Boletín Oficial.

De esta manera, las jubilaciones mínimas durante mayo quedarán por encima de $463.000, contemplando la actualización del haber inicial, que debe formalizarse en línea con la inflación de marzo, que fue del 3,4%.

En los considerandos de la normativa, el Ejecutivo justificó la medida aludiendo al Índice de Movilidad Jubilatoria aplicado desde marzo de 2021, por la Ley N° 27.609, exponiendo los efectos adversos de la inflación en los haberes jubilatorios abonados bajo la mencionada fórmula.

ANSES cobro jubilados Foto: Foto generada con IA Canal 26

En este sentido, el texto oficial puntualizó que “la fórmula allí establecida presentaba graves y serios inconvenientes, en tanto no resguardaba el riesgo inflacionario que afectaba los beneficios de los adultos mayores, puesto que no contemplaba la variación de los precios y presentaba un gran desfasaje entre la evolución de las variables económicas y su traslado a los haberes, entre otras cuestiones”.

Ante ese diagnóstico, se fueron implementando distintas ayudas económicas previsionales en los últimos meses. Desde que asumió la presidencia Javier Milei, se otorgaron dos bonos de $55.000 en los primeros dos meses de 2024 y, desde marzo de ese año en adelante, se actualizó a $70.000.

Claves para jubilados ANSES Foto: Foto generada con IA

El documento oficial precisó que “para percibir el presente Bono Extraordinario Previsional, los beneficios deben encontrarse vigentes en el mismo mes en que se realice su liquidación y el mismo no será susceptible de descuento alguno ni computable para ningún otro concepto”.

A quiénes les corresponde el bono de $70.000 en mayo

El Decreto detalló que el bono previsional será otorgado a: