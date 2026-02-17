Impuesto a las Ganancias Foto: Foto generada con IA

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó los nuevos valores del Impuesto a las Ganancias que rigen entre enero y junio de 2026, una actualización clave que afecta tanto a trabajadores en relación de dependencia como a autónomos. La revisión se realizó siguiendo el mecanismo de ajuste semestral previsto en la ley, que utiliza como referencia la inflación acumulada del segundo semestre de 2025. Ese período registró un incremento del 14,29%, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC, y fue el porcentaje aplicado para recalcular mínimos, deducciones y escalas del tributo.

Deducciones personales: cuánto se puede descontar en 2026

Las deducciones personales cumplen un rol central, ya que reducen la base imponible sobre la cual se determina el impuesto. ARCA difundió los valores acumulados mes a mes, que muestran una progresión ascendiente a lo largo del semestre.

En enero de 2026, los montos son los siguientes:

Ganancia no imponible: $429.316,88

Deducción por cónyuge: $404.330,39

Deducción por hijo: $203.905,29

Para junio de 2026, último mes del período, los valores se incrementan de manera significativa:

Ganancia no imponible: $2.575.901,25

Deducción por cónyuge: $2.425.982,33

Deducción por hijo: $1.223.431,74

Estas cifras reflejan el efecto acumulativo del mecanismo de actualización y permiten compensar parcialmente la pérdida de poder adquisitivo generada por la inflación. A su vez, las deducciones especiales, aplicables sobre todo a empleados en relación de dependencia, también crecen mes a mes y contribuyen a reducir el impuesto final.

Impuesto a las Ganancias. Foto: Unsplash.

Cómo quedan las escalas de Ganancias en el primer semestre

La escala del artículo 94 de la Ley del Impuesto a las Ganancias mantiene el sistema de tramos progresivos con alícuotas que van del 5% al 35%. Los principales escalones definidos por ARCA son los siguientes:

Hasta $2.000.030,09: alícuota del 5%

De $2.000.030,09 a $4.000.060,17: monto fijo de $100.001,50 + 9% sobre el excedente

De $9.000.135,40 a $18.000.270,80: monto fijo de $970.014,59 + 19% sobre el excedente

Más de $60.750.913,96: monto fijo de $14.672.720,74 + 35% sobre el excedente

La tasa máxima del 35% sólo se aplica a ingresos muy elevados, por lo que la mayoría de trabajadores queda comprendida dentro de tramos intermedios.

Impuesto a las Ganancias

¿A partir de qué sueldo se paga Ganancias en 2026?

Los pisos salariales varían según la composición familiar del contribuyente. Para febrero de 2026, los valores aproximados son:

Trabajador soltero sin hijos: empieza a pagar si su salario bruto supera los $2.998.725 (equivalente a un neto de $2.488.942).

Soltero con un hijo: desde un ingreso neto de $2.692.757 .

Soltero con dos hijos: a partir de $2.896.573 .

Casado con dos hijos: el mínimo asciende a $3.300.726.

Estos valores muestran el impacto del ajuste inflacionario sobre el piso a partir del cual los trabajadores quedan alcanzados por el impuesto.