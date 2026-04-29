Mafalda. Foto: Pinterest

En el mundo de hoy cada vez son menos los que leen en papel. Pareciera que ahora prevalece lo virtual. Si bien la Feria del Libro que se desarrolla en estos momentos se mantiene exitosa en cantidad de stands y de visitantes, se nota una baja en las ventas. En este panorama, y por varios motivos es que Ediciones de la Flor, la casa de las historietas de Quino y Fontanarrosa, anunció su cierre definitivo.

“Cincuenta Ferias y una sola Flor” dice el mensaje de despedida en el stand que la editorial creada en 1966 por Daniel Divinsky y Ana María Kuki Miller. El año pasado recibió un duro golpe al perder los derechos de uno de sus productos más duraderos, Mafalda, y quedó “herida de muerte” -dicen desde la compañía-. Nuestros autores más importantes han sido nuestra familia, pero sus herederos eligieron otros rumbos”.

Algunos de los trabajos publicados por Ediciones de la Flor. Foto: Ediciones de la Flor

En el stand de esta editorial independiente tan característica del país se rematan los títulos del catálogo. Luego del retiro de Divinsky en 2015 (falleció el año pasado), la editorial quedó en manos de su ex esposa Miller, quien confirmó que nunca quisieron vender la empresa. Aseguró que la cierra porque considera que ha cumplido un ciclo, sumado a los factores que modificaron la actividad del sector. La mantendrá hasta fin de año, con apenas cinco empleados. Ya lleva 12 meses sin imprimir ejemplares.

El detonante del cierre

El año pasado los sobrinos y herederos de Quino anunciaron que toda la obra de Joaquín Lavado pasaría al sello Sudamericana (de la multinacional Penguin Random House). Esto representó para la pequeña editorial un bache profundo ya que “Mafalda” era uno de sus principales “long sellers”.

A esto se sumó la caída en el consumo, el aumento en los costos, los cambios en los modos de editar, la edad de la dueña (82 años) y la falta de sucesores, ya que su hijo se dedica a la música.

Ana María Kuki Miller en la Feria del Libro. Foto: Feria del Libro

En el stand de la Feria, De la Flor hace un emotivo repaso por la historia del sello, además de poder llevarse todo lo que les queda en stock y a precios bajísimos. Algunos desde $ 5.000 como “La Mary”, de Emilio Perina. También están “Mi padre”, de Arturo Carrera; “Sentimientos completos”, de César Fernández Moreno, “Arnulfo o los infortunios de un príncipe”, de Daniel Guebel o “El palacio de la noche, de Pablo de Santis.

Siempre de avanzada, fueron los que publicaron en español la primera novela de Umberto Eco, “El nombre de la rosa”; fueron los responsables de que los cuentos y novelas de Roberto Fontanarrosa y Griselda Gambaro llegaran al gran público. “Editar libros en la Argentina siempre fue una carrera con vallas y hasta aquí hemos llegado a los saltos”, se lee en el stand 1509 de la Feria, en el Pabellón Amarillo.

Algunos de los trabajos publicados por Ediciones de la Flor. Foto: Ediciones de la Flor

“Hoy la tecnología y el estado de la economía exigen nuevos y muy diferentes desafíos, que resultan determinantes para una editorial que ha mantenido su independencia como bandera. Es nuestra última feria, y nuestro último año de actividad. Nos despedimos, sabiendo que nuestro legado vive en las nuevas editoriales fundadas por jóvenes que crecieron con nuestros libros, y que esos libros que editamos con convicción y amor todos estos años, seguirán en las bibliotecas y la memoria de nuestros lectores. Gracias a ustedes por ser parte de estos 60 años de nuestra historia”.