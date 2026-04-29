El Gobierno refinanció toda su deuda en pesos y captó US$700 millones en el mercado: el detalle de la licitación
El Ministerio de Economía consiguió refinanciar la totalidad de sus compromisos en moneda local que caducaban esta semana. Uno por uno, los instrumentos que ofreció el Tesoro.
A través del Ministerio de Economía, el Gobierno consiguió refinanciar la totalidad de sus compromisos en moneda local que caducaban esta semana y superó el 100% de lo previsto. A través de una licitación que presentó una oferta diversificada de bonos con distintos mecanismos de ajuste, la cartera de Hacienda logró colocar $8,11 billones, cubriendo holgadamente los $7,9 billones en vencimientos de los próximos días.
A través de sus canales oficiales en redes sociales, el Gobierno detalló el éxito de la operación: “La Secretaría de Finanzas anuncia que en la licitación del día de hoy adjudicó un total de $8,11 billones habiendo recibido ofertas por un total de $9,19 billones. Esto significa un rollover de 102,15% sobre los vencimientos del día de la fecha”.
En simultáneo con la deuda en pesos, el Tesoro emitió los títulos en moneda extranjera A027 y AO28, logrando recaudar US$700 millones. El propósito de esta movida es fortalecer las reservas para afrontar compromisos inmediatos: este viernes se deben girar US$800 millones al FMI, mientras que en julio asoma una obligación de pago con bonistas privados por US$4.200 millones.
Para profundizar esta estrategia, el Ministerio de Economía intentará sumar este miércoles 29 otros US$200 millones extra mediante una segunda vuelta de bonos en dólares, lo que elevaría la captación total a cerca de US$ 900 millones. Al respecto, desde la consultora Outlier advirtieron sobre la urgencia de estas maniobras: “Claramente, el Tesoro busca acelerar con las colocaciones en dólares en el mercado local. Ya no falta mucho más de dos meses para el próximo vencimiento de Bonares y Globales y todavía no hay novedades concretas respecto de la operación con bancos privados y garantías de organismos internacionales”.
El detalle de la licitación
La Secretaría de Finanzas informó los rendimientos de la variada canasta de herramientas financieras ofrecidas este martes:
- Lecap (Capitalizable en pesos): Con vencimiento el 12 de junio de 2026, captó $4,94 billones.
- Lecer (Ajuste por inflación): Vencimiento septiembre de 2028, con $1,04 billones a una tasa del 8,41% TIREA.
- Letra a tasa Tamar: Vencimiento agosto de 2028, con $1,03 billones y un margen del 6,90%.
- Lelink (Dólar linked): Vencimiento junio de 2026, sumando $0,16 billones al 2,52% TIREA.
- Bono Dual (CER/Tamar): Vencimiento junio de 2029, con $0,95 billones al 7,31% TIREA.
Además, se concretó una exitosa conversión de títulos previos hacia nuevos instrumentos, destacándose el canje de $7,05 billones de TTD26 a TMF28 y la captación de US$ 336,21 millones en el pasaje de TZV26 a TZV28 con una tasa del 7,83% TIREA.