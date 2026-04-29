El Gobierno refinanció toda su deuda en pesos y captó US$700 millones en el mercado:

Luis Caputo y Javier Milei. Foto: X @LuisCaputoAR

A través del Ministerio de Economía, el Gobierno consiguió refinanciar la totalidad de sus compromisos en moneda local que caducaban esta semana y superó el 100% de lo previsto. A través de una licitación que presentó una oferta diversificada de bonos con distintos mecanismos de ajuste, la cartera de Hacienda logró colocar $8,11 billones, cubriendo holgadamente los $7,9 billones en vencimientos de los próximos días.

A través de sus canales oficiales en redes sociales, el Gobierno detalló el éxito de la operación: “La Secretaría de Finanzas anuncia que en la licitación del día de hoy adjudicó un total de $8,11 billones habiendo recibido ofertas por un total de $9,19 billones. Esto significa un rollover de 102,15% sobre los vencimientos del día de la fecha”.

Ministerio de Economía. Foto: Ministerio de Economía

En simultáneo con la deuda en pesos, el Tesoro emitió los títulos en moneda extranjera A027 y AO28, logrando recaudar US$700 millones. El propósito de esta movida es fortalecer las reservas para afrontar compromisos inmediatos: este viernes se deben girar US$800 millones al FMI, mientras que en julio asoma una obligación de pago con bonistas privados por US$4.200 millones.

Para profundizar esta estrategia, el Ministerio de Economía intentará sumar este miércoles 29 otros US$200 millones extra mediante una segunda vuelta de bonos en dólares, lo que elevaría la captación total a cerca de US$ 900 millones. Al respecto, desde la consultora Outlier advirtieron sobre la urgencia de estas maniobras: “Claramente, el Tesoro busca acelerar con las colocaciones en dólares en el mercado local. Ya no falta mucho más de dos meses para el próximo vencimiento de Bonares y Globales y todavía no hay novedades concretas respecto de la operación con bancos privados y garantías de organismos internacionales”.

El detalle de la licitación

La Secretaría de Finanzas informó los rendimientos de la variada canasta de herramientas financieras ofrecidas este martes:

Lecap (Capitalizable en pesos): Con vencimiento el 12 de junio de 2026, captó $4,94 billones.

Lecer (Ajuste por inflación): Vencimiento septiembre de 2028, con $1,04 billones a una tasa del 8,41% TIREA.

Letra a tasa Tamar: Vencimiento agosto de 2028, con $1,03 billones y un margen del 6,90%.

Lelink (Dólar linked): Vencimiento junio de 2026, sumando $0,16 billones al 2,52% TIREA.

Bono Dual (CER/Tamar): Vencimiento junio de 2029, con $0,95 billones al 7,31% TIREA.

Además, se concretó una exitosa conversión de títulos previos hacia nuevos instrumentos, destacándose el canje de $7,05 billones de TTD26 a TMF28 y la captación de US$ 336,21 millones en el pasaje de TZV26 a TZV28 con una tasa del 7,83% TIREA.