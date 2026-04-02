Bono de jubilados Foto: Foto generada con IA

El refuerzo de $70.000 que cobran millones de jubilados y pensionados volvió a quedar en el centro del debate económico. Aunque el Gobierno confirmó su continuidad en abril de 2026, distintos estudios advierten que el monto ya no cumple su función original: compensar la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación acumulada de los últimos años.

Desde marzo de 2024, el bono se mantiene congelado en el mismo valor nominal, mientras que los precios siguieron subiendo mes a mes. En ese contexto, economistas y consultoras privadas calculan que el extra previsional debería duplicarse para recuperar el nivel real que tenía cuando fue implementado.

A quiénes alcanza el bono y por qué perdió impacto

El bono de $70.000 está dirigido a los sectores más vulnerables del sistema previsional. Lo cobran:

Jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo

Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), por vejez, invalidez y madres de siete hijos

En sus inicios, el refuerzo representaba una parte significativa del ingreso total. Sin embargo, con el paso del tiempo y sin actualización, su peso dentro del haber mensual se redujo drásticamente. Hoy, el bono explica menos de una quinta parte del ingreso real de quienes cobran la jubilación mínima.

Cuánto debería valer el bono para recuperar poder de compra

Según estimaciones privadas, para mantener el mismo poder adquisitivo que tenía al momento de su última actualización, el bono debería ubicarse en torno a los $140.000 o $145.000. Esto implicaría un incremento superior al 100% respecto del monto actual.

La conclusión es clara: aunque el haber jubilatorio se ajusta todos los meses según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el congelamiento del bono genera una licuación silenciosa del ingreso total de los adultos mayores que dependen de este refuerzo.

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El dilema fiscal detrás del congelamiento

¿Por qué el Gobierno no actualiza el bono? La respuesta está ligada al equilibrio de las cuentas públicas. Actualizar el refuerzo en línea con la inflación implicaría un mayor gasto previsional, que podría sumar varios puntos décimales al déficit fiscal.

Desde el cambio en la fórmula de movilidad, las jubilaciones se ajustan automáticamente todos los meses. Esa indexación redujo la discrecionalidad oficial, pero también elevó el gasto real en un contexto de desaceleración inflacionaria. Congelar el bono se convirtió así en una herramienta para compensar ese aumento sin tocar los haberes formales.

Cuánto cobran los jubilados en abril de 2026

Con la actualización del 2,9% correspondiente al IPC de febrero, los montos quedaron de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $380.319,31

Jubilación mínima con bono: $450.319,31

PUAM con bono: $374.255,44

PNC con bono: $336.223,52

Si bien los números muestran una mejora nominal, el ingreso real sigue dependiendo cada vez más de un bono que no se ajusta.

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El impacto real en el bolsillo

En términos prácticos, el congelamiento del refuerzo provoca que el aumento mensual efectivo que reciben muchos jubilados sea menor al índice de inflación oficial. Esto profundiza la sensación de atraso y explica por qué el debate sobre el bono vuelve a instalarse cada mes.

La gran incógnita es si el Gobierno mantendrá esta estrategia durante todo 2026 o si, ante la presión social y el calendario político, evaluará una actualización extraordinaria.

Un refuerzo que dejó de cumplir su objetivo

El bono nació como una herramienta de contención, pero hoy ya no alcanza para cubrir la pérdida acumulada del poder adquisitivo. Mientras los precios continúan altos y los ingresos reales siguen ajustados, cada mes que pasa sin actualización agranda la brecha.

En ese escenario, el valor simbólico de los $70.000 empieza a chocar con la realidad económica de millones de jubilados que dependen de ese extra para llegar a fin de mes.