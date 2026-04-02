Vencimiento de ARCA Foto: Foto generada con IA

Abril ya está aquí y trae consigo una serie de vencimientos impositivos cruciales para personas físicas y jurídicas bajo ARCA, la agencia que reemplazó a AFIP en la gestión tributaria argentina. Para evitar multas, recargos y suspensiones de beneficios, es fundamental conocer los plazos y las obligaciones específicas que se juegan este mes.

Vencimientos entre el 6 y el 10 de abril: retenciones y aportes

6 de abril : vence el ingreso de aportes y contribuciones de autónomos correspondientes a marzo 2026 para CUIT terminaciones 0, 1, 2 y 3. También deben declarar cooperativistas asociados a la Ley 24.241.

7 de abril : presentan y pagan los haberes complementarios y aportes de los monotributistas agropecuarios y de la construcción de igual corte.

9 y 10 de abril: plataformas, empleadores, casas particulares y otros regímenes (IVA, Ganancias, retenciones) deberán completar sus declaraciones, según terminación de CUIT. Esto incluye retenciones de IVA y Ganancias del período marzo.

Sistemas específicos con fecha crítica

Sistema Integral de Retenciones Electrónicas (SIRE) : todos los contribuyentes deben presentar la DDJJ (formulario 997) informando las retenciones realizadas, con vencimiento entre el 9 y 10 de abril , según término de CUIT.

SISA (Sistema Simplificado Agrícola): productores y comercializadores del ámbito agro deben presentar datos sobre retenciones de marzo.

Trámite ARCA. Foto: Freepik.

Monotributo: fecha fija mensual

Monotributistas de todas las categorías deben pagar su cuota mensual correspondiente a abril el 20 o el siguiente día hábil si cae en fin de semana. Además, la recategorización semestral para quienes caigan en ese plazo debe haber sido presentada en febrero.

IVA y libros fiscales digitales

Los responsables inscriptos del IVA deberán entregar sus declaraciones mensuales entre el 18 y el 22 de abril, según terminación de CUIT: 0–1 el día 18, 2–3 el 19, 4–5 el 20, 6–7 el 21, y 8–9 el 22.

Aportes de autónomos: orden según DNI

Además del vencimiento del 6 abril, según CUIT también contribuyentes 4‑6 deben pagar el 10 de abril, y los que terminan en 7‑9 el 11 de abril.

¿Por qué conviene planificar con tiempo?

Evitar multas y recargos: los intereses por pagos fuera de término pueden ser altos y sumar considerablemente al total adeudado. Cuidar la condición tributaria: declaraciones tardías pueden implicar la pérdida de beneficios como planes de pago o percepciones. Controlar el flujo de caja: conocer fechas permite distribuir mejor los recursos, sin apuros de último momento.

Tips concretos para no olvidarse

Revisá las obligaciones según tu CUIT : ARCA publica cronogramas oficiales online.

Activá alertas o suscripciones en plataformas contables para no perder fechas clave.

Agendá pagos automáticos o usar débito directo para monotributo y aportes automáticos.

Consultá con tu contador sobre retenciones y régimenes especiales (SISA, SIRE, IVA, Ganancias).

Descargá y guardá comprobantes: es fundamental ante eventuales requerimientos o auditorías.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Foto: X/@mdzol

Vencimientos principales en abril: resumen rápido

Abril llega cargado de obligaciones que abarcan a monotributistas, autónomos, responsables de IVA, empleadores y sectores específicos como agro o exportadores. Anticiparse es la mejor estrategia para cumplir sin contratiempos. Utilizá las fechas de tu CUIT, activá recordatorios, y si corresponde consultá con tu asesor fiscal para coordinar correctamente los pagos. Así evitás multas, problemas administrativos y aseguras el cumplimiento impositivo durante todo el año.