Ojo con abril: ARCA activó los vencimientos de impuestos clave para personas y empresas
ARCA publicó el calendario de vencimientos de abril de 2026 con fechas clave para monotributistas, autónomos, responsables de IVA y empresas. Qué impuestos hay que pagar y cuándo.
Abril ya está aquí y trae consigo una serie de vencimientos impositivos cruciales para personas físicas y jurídicas bajo ARCA, la agencia que reemplazó a AFIP en la gestión tributaria argentina. Para evitar multas, recargos y suspensiones de beneficios, es fundamental conocer los plazos y las obligaciones específicas que se juegan este mes.
Vencimientos entre el 6 y el 10 de abril: retenciones y aportes
- 6 de abril: vence el ingreso de aportes y contribuciones de autónomos correspondientes a marzo 2026 para CUIT terminaciones 0, 1, 2 y 3. También deben declarar cooperativistas asociados a la Ley 24.241.
- 7 de abril: presentan y pagan los haberes complementarios y aportes de los monotributistas agropecuarios y de la construcción de igual corte.
- 9 y 10 de abril: plataformas, empleadores, casas particulares y otros regímenes (IVA, Ganancias, retenciones) deberán completar sus declaraciones, según terminación de CUIT. Esto incluye retenciones de IVA y Ganancias del período marzo.
Sistemas específicos con fecha crítica
- Sistema Integral de Retenciones Electrónicas (SIRE): todos los contribuyentes deben presentar la DDJJ (formulario 997) informando las retenciones realizadas, con vencimiento entre el 9 y 10 de abril, según término de CUIT.
- SISA (Sistema Simplificado Agrícola): productores y comercializadores del ámbito agro deben presentar datos sobre retenciones de marzo.
Monotributo: fecha fija mensual
- Monotributistas de todas las categorías deben pagar su cuota mensual correspondiente a abril el 20 o el siguiente día hábil si cae en fin de semana. Además, la recategorización semestral para quienes caigan en ese plazo debe haber sido presentada en febrero.
IVA y libros fiscales digitales
- Los responsables inscriptos del IVA deberán entregar sus declaraciones mensuales entre el 18 y el 22 de abril, según terminación de CUIT: 0–1 el día 18, 2–3 el 19, 4–5 el 20, 6–7 el 21, y 8–9 el 22.
Aportes de autónomos: orden según DNI
- Además del vencimiento del 6 abril, según CUIT también contribuyentes 4‑6 deben pagar el 10 de abril, y los que terminan en 7‑9 el 11 de abril.
¿Por qué conviene planificar con tiempo?
- Evitar multas y recargos: los intereses por pagos fuera de término pueden ser altos y sumar considerablemente al total adeudado.
- Cuidar la condición tributaria: declaraciones tardías pueden implicar la pérdida de beneficios como planes de pago o percepciones.
- Controlar el flujo de caja: conocer fechas permite distribuir mejor los recursos, sin apuros de último momento.
Tips concretos para no olvidarse
- Revisá las obligaciones según tu CUIT: ARCA publica cronogramas oficiales online.
- Activá alertas o suscripciones en plataformas contables para no perder fechas clave.
- Agendá pagos automáticos o usar débito directo para monotributo y aportes automáticos.
- Consultá con tu contador sobre retenciones y régimenes especiales (SISA, SIRE, IVA, Ganancias).
- Descargá y guardá comprobantes: es fundamental ante eventuales requerimientos o auditorías.
Vencimientos principales en abril: resumen rápido
Abril llega cargado de obligaciones que abarcan a monotributistas, autónomos, responsables de IVA, empleadores y sectores específicos como agro o exportadores. Anticiparse es la mejor estrategia para cumplir sin contratiempos. Utilizá las fechas de tu CUIT, activá recordatorios, y si corresponde consultá con tu asesor fiscal para coordinar correctamente los pagos. Así evitás multas, problemas administrativos y aseguras el cumplimiento impositivo durante todo el año.